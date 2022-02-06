الامارات | منح الزواج التي تم صرفها خلال العام 2021 هي الأكبر منذ إطلاق المبادرة

شكرا لقرائتكم خبر عن منح الزواج التي تم صرفها خلال العام 2021 هي الأكبر منذ إطلاق المبادرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

كشفت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع عن صرف 190,890,000 درهم منح زواج استفاد منها 2727 من الشباب المواطنين المقبلين على الزواج خلال العام الماضي 2021، بزيادة أكثر من 11% عن العام 2020 الذي شهد صرف 171,360,000 درهم لــ 2448 شخصاً. و قالت بوحميد إن هذه الزيادة المتكررة سنوياً في أعداد المقبلين على الزواج، تعد مؤشراً لزيادة نسبة زواج المواطنين من المواطنات، نظراً لأن من شروط المنحة أن يكون الزوجين مواطنين. مشيرة معاليها إلى دور منحة الزواج في تعزيز الترابط الأسري وزيادة نسبة الوعي لدى الشباب وإدراكهم لقيمة بناء وتكوين أسرة إماراتية مستقرة.

وأكدت حصة بوحميد أن المنح المقدمة للشباب خلال العام 2021 تعد الأكبر على الإطلاق منذ إطلاق المبادرة في عام 1992، مشيرة إلى أن الوزارة تعكف حالياً على تقديم تسهيلات أكثر للمقبلين على الزواج، من خلال إعادة تعديل القرارات التنظيمية والشروط الخاصة بذلك، تسهيلاً لإجراءات صرف المنحة، وتحفيزاً للشباب لتحقيق المزيد من الإقبال على الزواج.

وقالت بوحميد إن توجيهات قيادة الدولة المستمرة بتقديم الدعم للأسرة الإماراتية، تنعكس على نهج عمل الوزارة من خلال تشجيع الشباب على الزواج، وزيادة أعدادهم سنوياً مع الحرص على توفير أفضل سبل العيش لجميع أفراد الأسرة.

وأشارت الوزيرة إلى التزام الوزارة برؤيتها الاستراتيجية وفق مبدأ تحقيق جودة حياة أفضل لجميع أفراد المجتمع، حيث تعد منحة الزواج وهي إحدى مبادرات الوزارة، الهادفة إلى تمكين فئة الشباب ومساعدتهم على بناء أسرة، تقوم على دعائم ثابتة توفر السعادة وتحقيق الرفاه الاجتماعي لأبناء دولة الإمارات.

وتبلغ قيمة منحة الزواج 70 ألف درهم تصرف دفعة واحدة للمستحقين وفق عدد من الشروط، في إطار مساندة تطلعات الشباب ودعمهم لبناء أسر جديدة مستقرة مادياً ومعنوياً، تحقيقاً لهدف مساعدة الشباب والفتيات لبداية حياتهم الزوجية والأسرية باستقرار واطمئنان، وتقديم الدعم المالي لتلبية متطلبات الزواج والتخفيف عنهم مادياً، ورفع الوعي لديهم بجوانب الحياة الأسرية بعد الزواج، وكيفية بناء أسرة مستقرة متماسكة والحفاظ عليها.

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