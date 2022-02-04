الامارات | إتقاذ وإخلاء شاب تدهورت دراجته النارية في «نزوى»

شكرا لقرائتكم خبر عن إتقاذ وإخلاء شاب تدهورت دراجته النارية في «نزوى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة الشارقة أمس الجمعة، مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب من الجنسية الايرانية في العقد الثالث من العمر، إثر تدهور دراجته النارية في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة ( نزوى ).

وتم تلقي البلاغ من غرفة عمليات شرطة الشارقة يفيد بوجود شخص مصاب في منطقة نزوى ما أدى إلى تعرضه لاصابات في الكتف و الصدر، حيث أن الحالة تستدعي سرعة الإستجابة لخطورتها.

تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ،

وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث و الإنقاذ من إخلاء المصاب إلى مستشفى الذيد تابعة لأمارة الشارقة لتلقي العلاج اللازم مع ضمان و مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة الشارقة اليوم الجمعة الموافق 04 فبراير 2022 مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب من الجنسية الايرانية في العقد الثالث من العمر، إثر تدهور دراجته النارية في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة ( نزوى ).

تم تلقي البلاغ من غرفة عمليات شرطة الشارقة يفيد بوجود شخص مصاب في منطقة نزوى مما أدى إلى تعرضه لاصابات في الكتف و الصدر، حيث أن الحالة تستدعي سرعة الإستجابة لخطورتها.

تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ،

وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث و الإنقاذ من إخلاء المصاب إلى مستشفى الذيد تابعة لأمارة الشارقة لتلقي العلاج اللازم مع ضمان و مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

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