الامارات | طقس الغد غائم جزئيا ورطب ليلا

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد غائم جزئيا ورطب ليلا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مساءً تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح: شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 55 كم/س.

الموج في الخليج العربي: خفيف إلى متوسط ويضطرب إلى شديد الاضطراب مساءً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:53 والمد الثاني عند الساعة 05:03 والجزر الأول عند الساعة 09:41 والجزر الثاني عند الساعة 22:22.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط يضطرب ليلاً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:45والمد الثاني عند الساعة 00:57 والجزر الاول عند الساعة 18:31والجزر الثاني عند الساعة 07:38 .

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