الامارات | تعرف إلى فئات الأطفال المستثناة من لقاح فايزر

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى فئات الأطفال المستثناة من لقاح فايزر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الصحة بدبي ضوابط لحصول الأطفال على لقاح فايرز-بيونتيك، المضاد لفيروس «كورونا المستجد» في المرحلة العمرية بين 5 وحتى 11 عاماً، التي أعلنت عنها أخيراً، لضمان سلامة الحاصلين على اللقاح من هذه الفئة.

وأوضحت أن هناك فئتان من الأطفال مستثناتان من الحصول على اللقاح، الأولى من يعانون من حالات إصابة نشطة بكوفيد-19، والفئة الثانية تشمل اللذين لديهم رد فعل تحسسي فوري وشديد من مكونات اللقاح أو من لقاحات سابقة "خلال 4 ساعات من التطعيم".

وأعلنت الهيئة عن طريقتين يمكن من خلالهما حجز موعد للحصول على لقاح فايزر-بيونتيك للأطفال، تتمثل الأولى في تطبيق الهيئة، حيث تبدأ الخطوات بحجز الموعد ومن ثم تحديد الموقع المناسب، والوقت والتاريخ، وتأتي الخطوة الأخيرة بتأكيد الحجز، علماً بأن الحصول على خدمة اللقاح في مراكز الهيئة تتم بناء على الحجز المسبق.

وحسب الهيئة يمكن أيضاَ حجز موعد للحصول على اللقاح من خلال تطبيق الواتس اب، من خلال حفظ رقم مركز اتصال الهيئة " 800342" وإرسال كلمة " Hi" عبر رسالة خاصة بالتطبيق، ومن ثم اتباع الإرشادات المطلوبة، منها ربط رقم السجل الطبي برقم الواتس، وإتمام إجراءات الحجز .

وكانت هيئة الصحة في دبي قد أعلنت أخيراً عن بدء تطعيم الأطفال من عمر خمس سنوات إلى عمر 11 سنة بلقاح «فايزر-بيونتيك» المضاد لفيروس «كوفيد-19»، استكمالاً للخطوات التي اعتمدتها الهيئة في استراتيجية التطعيم وتعزيزاً لجهود مكافحة الجائحة.

وحددت الهيئة المراكز التالية لاستقبال الأطفال (مركز عود ميثاء لتطعيم كوفيد-19) ومركز الطوار الصحي، ومركز المزهر الصحي، ومركز ند الحمر الصحي، ومركز المنخول الصحي، ومركز اللسيلي الصحي، ومركز ند الشبا الصحي، ومركز زعبيل الصحي، ومركز البرشاء الصحي). ونوّهت بضرورة التسجيل المُسبق من جانب الأُسر وأولياء الأمور الراغبين في تطعيم أبنائهم.

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