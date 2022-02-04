الامارات | محمد بن زايد يصل الصين لحضور افتتاح دورة "بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022"

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يصل الصين لحضور افتتاح دورة "بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة لحضور افتتاح دورة "بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022" ..وذلك تلبية لدعوة فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة.
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