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الامارات | محمد بن زايد يصل الصين لحضور افتتاح دورة "بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022"

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وام ٠ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة لحضور افتتاح دورة "بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022" ..وذلك تلبية لدعوة فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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