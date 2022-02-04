الامارات | «قضاء أبوظبي» تبيع 787 مركبة في 5 مزادات

شكرا لقرائتكم خبر عن «قضاء أبوظبي» تبيع 787 مركبة في 5 مزادات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، خمسة مزادات للسيارات في ساحة حجز المركبات بمنطقة المفرق، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتم بيع 787 سيارة من أنواع وفئات متنوّعة وبأسعار تنافسية راوحت بين 2000 درهم و255 ألف درهم، وبحصيلة إجمالية بلغت 18 مليوناً و577 ألف درهم.

وسجلت المزادات الخمسة للسيارات، إقبالاً كبيراً على المشاركة من المزايدين الذين وصل عددهم إلى نحو ما يزيد على 1200 مزايد، وذلك وسط منافسة قوية في المزايدة على السيارات المطروحة، والتي تم سداد قيمتها بواسطة البطاقات البنكية والتحويلات المصرفية.

وأتاحت دائرة القضاء، سهولة إتمام إجراءات حصول المزايدين على المركبات بعد انتهاء المزايدة مباشرة، من خلال تسهيل عملية معاينة السيارات قبل موعد بدء المزاد، واستكمال الإجراءات وإتمام تسليم المركبات لأصحابها في المكان ذاته وفي اليوم نفسه، مع ضمان حقوق جميع الأطراف وفق الضوابط القانونية المحددة.

وجاء تنظيم المزادات بشكل كامل بواسطة الكوادر المتخصصة في دائرة القضاء، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان أعلى درجات الشفافية والوضوح والحيادية، مع توفير ضمانات كافية للحفاظ على الحقوق الكاملة للأطراف المعنية.

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