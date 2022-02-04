الامارات | فبراير يشهد انخفاضاً في درجات الحرارة

شكرا لقرائتكم خبر عن فبراير يشهد انخفاضاً في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن منطقة الخليج العربي تبقى تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، لافتاً إلى أن درجات الحرارة خلال شهرفبراير تستمر في الانخفاض على الدولة بشكل عام، على الرغم من ارتفاعها بشكل طفيف، خصوصاً في النصف الثاني من الشهر، على بعض المناطق مقارنة مع شهر يناير.

وذكر المركز أن الدولة تتأثّر خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والرمال، كما تتكاثر السحب الممطرة أحياناً.

وأوضح أن الرياح السائدة خلال هذا الشهر تكون جنوبية شرقية صباحاً، تتحوّل إلى غربية وشمالية غربية نهاراً، بينما تتأثر الدولة أحياناً برياح شمالية غربية نشطة (رياح الشمال)، حيث أعلى سرعة رياح سجلت 141 كم/ ساعة في جبل مبرح سنة 2010.

ولفت إلى أن الرطوبة النسبية تزداد خلال هذا الشهر، وتتهيأ الفرصة في الصباح الباكر، لتكون ضباب خفيف وكثيف، خصوصاً على المناطق الساحلية، مشيراً إلى أن متوسط درجة الحرارة يراوح ما بين 18 و21.3 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 23 و28 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 12.4 و16.1 درجة مئوية.

وذكر أن أعلى درجة حرارة سجلت خلال هذا الشهر كانت 39.8 درجة مئوية في حرس حدود الجزيرة سنة 2009، بينما سجلت أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2017، وبلغت 5.7 درجات مئوية تحت الصفر.

وبحسب المركز، يبلغ متوسط سرعة الرياح 13 كم/ ساعة، فيما يبلغ متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 59%، ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 78 و88%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 29 و40%.

وبحسب المركز، فإن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كانت 2021، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 18 يوماً، وأربعة أيام ضباب خفيف، بينما كانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 317 ملم على الحويلات في سنة 1988.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً سيشهد تكوّن ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، فيما يصبح صحواً إلى غائم جزئياً، مع حدوث ارتفاع طفيف آخر في درجات الحرارة. وتابع أن الرياح ستكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجياً بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر، تراوح سرعتها بين 15 و30 كم/ س، تصل إلى 55 كم/ س على البحر الذي يكون موجه خفيفاً إلى متوسط، يصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب تدريجياً مساءً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط، يضطرب ليلاً، في بحر عمان.

وفيما يتعلق بطقس الأحد المقبل، توقّع المركز أن يكون مغبراً وغائماً جزئياً، مع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خصوصاً على البحر، تكون مثيرة الغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتراوح سرعتها ين 20 و30 كم/ س، تصل إلى 55 كم/ س على البحر الذي يصبح موجه شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي، ومضطرب في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يتكوّن اليوم ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، فيما يصبح الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، مع حدوث ارتفاع طفيف آخر في درجات الحرارة.

وأكد أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها بين 10 و20 كم/ س، تصل إلى 30 كم/ س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

• «الدولة تتأثّر خلال فبراير الجاري بمنخفضات تؤدي إلى حالات من عدم الاستقرار الجوي».

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