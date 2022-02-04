الامارات | «الصحة»: لقاح «فايزر» للأطفال اختياري

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لقاح «فايزر» للأطفال اختياري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع الجهات الصحية، عن البدء بتقديم خدمة تطعيم لقاح «فايزر بايونتيك» للأطفال من الفئة العمرية خمسة أعوام إلى 11 عاماً. ويُعطى اللقاح على جرعتين بفاصل زمني 21 يوماً بين الجرعتين الأولى والثانية. وأكدت أن اللقاح اختياري وليس إلزامياً، موضحة أن القرار جاء بناءً على نتائج الدراسات السريرية، والتقييم الصارم المتبع عالمياً ومحلياً، الذي يتوافق مع اللوائح الدولية المعتمدة، إذ تعتبر التطعيمات آمنة وفعالة، ومن أمثل الأدوات لتعزيز المناعة.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة رئيس اللجنة الوطنية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، أن التجارب السريرية أثبتت مأمونية لقاح فايزر للأطفال من سن خمسة أعوام إلى 11 عاماً، وبالتالي تم اعتماده من قبل الوزارة.

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