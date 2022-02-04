الامارات | «أبوظبي التجاري» يوظف 477 مواطناً في 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي التجاري» يوظف 477 مواطناً في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة بنك أبوظبي التجاري، عن تعزيز كوادرها الإماراتية من خلال تعيين 477 مواطناً خلال عام 2021 ضمن استراتيجية البنك للتوطين، موضحة أن إجمالي عدد المواطنين العاملين بالمجموعة ارتفع إلى 1854 مواطناً ومواطنة، أي ما يعادل 18٪ تقريباً من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة بالقطاع المصرفي في الدولة.

ووفقاً للتعيينات الأخيرة، بلغت نسبة التوطين لدى المجموعة 38٪ من إجمالي القوى العاملة، فيما بلغت نسبة التوطين في مصرف الهلال التابع لمجموعة بنك أبوظبي التجاري 51٪، وهي أعلى نسبة توطين على مستوى القطاع المصرفي بالدولة.

وذكرت المجموعة أن الكفاءات الوطنية تشغل حالياً 30٪ من المناصب القيادية العليا على مستوى المجموعة، فيما تتمتع كفاءات المرأة الإماراتية بحضور قوي في مجموعة بنك أبوظبي التجاري وتشغل ما يقرب من 50٪ من الكوادر الوطنية في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة على مستوى المجموعة.

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