الامارات | قطاع الإنشاءات الأكثر توظيفاً للقوى العاملة في «الخاص» خلال 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الإنشاءات الأكثر توظيفاً للقوى العاملة في «الخاص» خلال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عدد المنشآت وجهات العمل المسجّلة لديها حتى نهاية العام الماضي، بلغ 373.9 ألف منشأة بالقطاع الخاص في الدولة، بينها 132.4 ألف منشأة تتبع قطاع التجارة وخدمات الإصلاح، فيما جاء قطاع «الإنشاءات» أكثر قطاعات العمل توظيفاً للقوى العاملة الوافدة والمواطنة، بين منشآت القطاع الخاص في الدولة، بإجمالي 1.3 مليون عامل وعاملة، بنسبة (26.5%) من إجمالي العمالة المسجلة في الدولة خلال العام الماضي، والبالغ 4.9 ملايين عامل وعاملة.

وتفصيلاً، أفادت إحصاءات حديثة أصدرتها إدارة نظام معلومات سوق العمل، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن عدد المنشآت المسجلة في الدولة بلغ 373 ألفاً و966 منشأة، خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 22 ألفاً و999 منشأة عن عام 2020 الذي سجّل 350 ألفاً و967 منشأة.

وبلغ إجمالي عدد موظفي وعمال القطاع الخاص المسجلين لدى الوزارة حتى نهاية العام الماضي 4.9 ملايين عامل وعاملة، بينهم 4.3 ملايين من الذكور، (بنسبة 88.8%)، مقابل 5.4 آلاف من الإناث، بنسبة (11.2%)، وذلك بنسبة زيادة تخطّت (2%) بإجمالي 104 آلاف و416 عاملاً وعاملة، عن عدد العمالة المسجل خلال عام 2020.

ولفتت الإحصاءات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن إجمالي عدد المنشآت التابعة لقطاع التجارة وخدمات الإصلاح، بلغ 132 ألفاً و467 منشأة، وسجّل قطاع الإنشاءات 71 ألفاً و74 منشأة، وقطاع خدمات الأعمال 42 ألفاً و381، و«الصناعات التحويلية» 35 ألفاً و672، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية 28 ألفاً و827، فيما سجل قطاع الفنادق والمطاعم 24 ألفاً 691 منشأة، و«النقل والتخزين والاتصالات» 22 ألفاً و412 منشأة، و«الصحة والعمل الاجتماعي» 3 آلاف و907 منشآت، و«الوساطة المالية» 2828 منشأة، و«صيد الأسماك» 2975 منشأة، و«التعليم» 1116 منشأة، و801 منشأة في قطاع الزراعة، و347 في قطاع المياه والكهرباء والغاز، و330 في قطاع التعدين والمحاجر، بالإضافة إلى 4138 منشأة في «قطاعات أخرى».

وأوضحت الإحصاءات أن قطاع الإنشاءات جاء الأكثر استحواذاً على القوى العاملة بين منشآت القطاع الخاص في الدولة، يليه قطاع التجارة وخدمات الإصلاح، ثم قطاع خدمات الأعمال، ثم قطاع الصناعة التحويلية، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات.

15 قطاع عمل

قسمت إحصاءات إدارة نظام معلومات سوق العمل، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، المنشآت وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص، والمسجلة لدى الوزارة خلال العام الماضي، إلى 15 قطاعاً مهنياً واقتصادياً واستثمارياً وخدمياً شملت «الإنشاءات، التجارة وخدمات الإصلاح».

كما تضمنت قائمة القطاعات «خدمات الأعمال، الصناعة التحويلية، النقل والتخزين والاتصالات، الخدمات الاجتماعية والشخصية، الصحة والعمل الاجتماعي، الفنادق والمطاعم، التعليم، الوساطة المالية، التعدين والمحاجر، الزراعة، المياه والكهرباء والغاز، صيد الأسماك، قطاعات أخرى».

توظيف

«الوصول إلى وظيفة العمر أمر ليس بالسهل.. والحفاظ عليها أصعب»، معادلة عملية يحتاج اجتيازها إلى مجهود شاق، يبدأ باجتهاد دراسي، متبوع بتطوير مهني ذاتي، ثم بحث ورفض وقبول، حتى تحقيق الحلم الوظيفي المنشود.

ومن منطلق دورها المجتمعي، تسعى «الإمارات اليوم»، عبر هذه الصفحة الأسبوعية، إلى مشاركة الشباب هدف البحث عن عمل، وأحلام وظيفة العمر، وواقع خطة الدولة نحو توطين كوادرها الشابة في القطاعين الحكومي والخاص.

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