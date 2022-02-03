الامارات | «الأرصاد» يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة تشكل الضباب، وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وقد تنعدم أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية، وذلك من الساعة 23:00 من مساء اليوم الخميس وحتى الساعة 09:30 من صباح غد الجمعة.

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