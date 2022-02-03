الامارات | "الصحة " تعلن عن توفير تطعيم "فايزر" للأطفال من الفئة العمرية 5 إلى 11 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة " تعلن عن توفير تطعيم "فايزر" للأطفال من الفئة العمرية 5 إلى 11 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 فبراير 2022

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات الصحية عن البدء بتقديم خدمة تطعيم لقاح "فايزر بايونتيك" للأطفال من الفئة العمرية 5 إلى 11 عاماً. ويعطى اللقاح على جرعتين بفاصل زمني 21 يوماً بين الجرعة الأولى والثانية. ويأتي هذا الإجراء ذلك في إطار خطة التعافي التي تنتهجها دولة الإمارات في مواجهة جائحة "كوفيد-19 "وتأكيدا ًعلى نهجها الاستباقي بالاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأكدت الوزارة أن اللقاح للفئة العمرية من 5-11 عاماً اختياري وليس إلزامي، موضحة أن هذا القرار جاء بناء على نتائج الدراسات السريرية، والتقييم الصارم المتبع عالمياً ومحلياً الذي يتوافق مع اللوائح الدولية المعتمدة. حيث تعتبر التطعيمات آمنة وفعالة ومن أمثل الأدوات لحماية المجتمع وتساعد في تعزيز المناعة، وتوفير الوقاية من مضاعفات المرض ودخول المستشفيات والعناية المركزة خاصة في ظل ظهور المتحورات الجديدة.



وأكد حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة رئيس اللجنة الوطنية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات، أن التجارب السريرية أثبتت مأمونية لقاح فايزر للأطفال من سن 5 إلى 11 عاماً، وبالتالي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً. حيث يتلقى الأطفال في العالم منذ عدة عقود لقاحات آمنة ضد أمراض وفيروسات متعددة. ولا تختلف لقاحات كوفيد-19 بما فيها فايزر في طريقة عمله عن هذه اللقاحات.

تشجيع العائلات لتلقيح أبنائهم



ولفت إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسة علمية ودقيقة ويمثل خطوة متقدمة في طريق التعافي من الجائحة وتحصين أوسع شرائح المجتمع، وشجع أولياء الأمور على التوجه إلى مراكز تقديم اللقاحات مصطحبين معهم أبناءهم.

كفاءة الإمارات في الاستجابة للجائحة

وأوضح الدكتور الرند أن دولة الإمارات تصدرت المؤشرات العالمية في كفاءة الاستجابة للجائحة بتوجيهات ودعم القيادة، مع مواصلة الجهات الصحية جهودها الاستثنائية في الحملة الوطنية للتطعيم ضد كوفيد- 19، والكشف المبكر عن الحالات والتدخل السريع لمنع مضاعفاتها، كما تملك الدولة واحدة من أسرع حملات التطعيم، وهو إنجاز يحسب لدولة الإمارات التي تؤكد يوماً بعد يوم أنها إحدى أهم النماذج العالمية الناجحة.

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