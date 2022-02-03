الامارات | محمد بن راشد: الإمارات ستطلق للعالم أجمل مبنى على وجه الأرض

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الإمارات ستطلق للعالم أجمل مبنى على وجه الأرض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 فبراير 2022 أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الخميس، إطلاق الإمارات أجمل مبنى على وجه الأرض للعالم في 22/02/2022.

وقال سموه: «الإخوة والأخوات.. أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم في 22/02/2022».

وأضاف سموه: «عام 2022 سيكون عاماً استثنائياً لدولة الإمارات العربية المتحدة بإذن الله». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App