الامارات | حمدان بن محمد يلتقي رئيس حكومة كيرلا

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يلتقي رئيس حكومة كيرلا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، رئيس حكومة ولاية كيرلا الهندية، بيناراي فيجايان، في جناح دولة الإمارات بمقر «إكسبو2020 دبي»، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين والفرص المستقبلية في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

ورحب سمو ولي عهد دبي بالضيف الهندي الذي يزور الإمارات بالتزامن مع أسبوع ولاية كيرلا في الجناح الهندي في «إكسبو 2020 دبي»، معرباً سموه عن اعتزاز دولة الإمارات بالعلاقات التاريخية التي تربطها مع جمهورية الهند بشكل عام، وولاية كيرلا بشكل خاص، في ظل الرغبة المشتركة لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية، بما يخدم الأجندات التنموية في البلدين ضمن مختلف القطاعات.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي.

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