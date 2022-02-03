الامارات | %90 من الأسنان المصنّعة في الدولة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من الأسنان المصنّعة في الدولة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر إيدك، الدكتور ناصر المالك، أن نحو 90% من الأسنان المصنعة، والمواد التجميلية الخاصة بها في الدولة، يتم عن طريق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، الأحدث في العالم، التي تعطي أعلى درجات الدقة والجودة.

وأوضح المالك في تصريحات على هامش مؤتمر ومعرض «إيدك دبي» أن هذه التقنية تتم عن طريق إجراء مسح ضوئي لفم المريض، ونقل الصورة مباشرة إلى المختبر، لطباعة سن جديدة، لتزرع خلال 48 ساعة، لافتاً إلى أن هذه التقنية توفر كثيراً من الوقت الذي تستغرقه زراعة السن بالطريقة التقليدية.

وفيما يخص التوطين في مهنة طب الأسنان في الدولة، أكد المالك أن هذا التخصص يعد من أكثر التخصصات جذباً للمواطنين، حيث يوجد أكثر من 3000 مواطن متخصص في طب الأسنان في الدولة.

ويستقطب هذا الحدث العالمي 66 ألف مشارك من 155 دولة، بينما تستعرض الشركات المشاركة ما يقارب 4800 منتج مبتكر في مجال الحلول الطبية المتعلقة بصحة الفم والأسنان، التي سيتم عرضها ضمن ثماني قاعات في المركز التجاري العالمي، إضافة إلى قاعات المؤتمر المرافق، وقاعات مخصصة للدورات التدريبية المتخصصة، وورش العمل، وعرض الملصقات العلمية والمسابقات الطلابية.

يشمل المعرض 22 جناحاً عالمياً، تمثل أبرز الشركات العالمية المتخصصة في طب الأسنان. وتناقش أجندة المؤتمر هذا العام مختلف الموضوعات المتخصصة التي تساعد أطباء الأسنان والمختصين في التعرف إلى أبرز البحوث العلمية المتعلقة بتجميل الأسنان والتكنولوجيا الرقمية في طب الأسنان والعناية بالفم وجراحة الفم والوجه والفكين، وعلاج أسنان الأطفال، وتقويم الأسنان وعلم الأشعة في طب الأسنان، والأساليب الحديثة المستخدمة في ترميم الأسنان، واستخدام الروبوتات في طب الأسنان، وغيرها.

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