الامارات | «شرطة الفجيرة لفحص كورونا» يقدم خدماته بالمجان للحاصلين على التطعيم

شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة الفجيرة لفحص كورونا» يقدم خدماته بالمجان للحاصلين على التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح القائد العام لشرطة الفجيرة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث بالفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، ومدير منطقة الفجيرة الطبية، محمد عبدالله سعيد، مركز شرطة الفجيرة لفحص «كورونا» (كوفيد-19) بالمركبات، الذي يقدم خدماته بشكل يومي من الساعة الثانية بعد الظهر إلى السابعة مساءً بالمجان لجميع المواطنين الحاصلين على التطعيم.

وأفاد رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث بالفجيرة والقائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد الكعبي لـ«الإمارات اليوم»، بأن الافتتاح «جاء بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، حرصاً من سموه على توفير مراكز الفحوص المجانية لفيروس كورونا المستجد، في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها دولة الإمارات للحد من انتشار الفيروس».

وقال إن المبادرة تأتي أيضاً حرصاً من القيادة العامة لشرطة الفجيرة على الإسهام في المبادرات المجتمعية، وتضافراً للجهود، وتكاملاً للأدوار بين مختلف المؤسسات والجهات الحكومية، بما يعزز قدراتنا لحماية مجتمعنا من خلال العمل المشترك مع شركائنا، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة لكل أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن الخدمة المقدمة من المركز ستقدم بشكل مجاني لمواطني الدولة فقط من خلال المركبة.

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