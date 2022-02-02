الامارات | محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا العلاقات الثنائية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، رئيس وزراء مملكة إسبانيا، بيدرو سانشيز، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وذلك بمقر «إكسبو 2020 دبي».

وتناول اللقاء بحث علاقات الشراكة المتميزة التي طالما جمعت دولة الإمارات بمملكة إسبانيا، وسبل تعزيزها والارتقاء بها على مختلف الأصعدة، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ضوء توافق الإرادة السياسية في البلدين على أهمية توطيد دعائم تلك الشراكة واكتشاف المزيد من الفرص التي تمهد لرفع مستويات التنسيق وتبادل التجارب الناجحة والخبرات في مختلف المجالات التنموية، وبما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الصديقين.

وتطرق النقاش إلى استعراض عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك بما في ذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود العالمية المبذولة في مجال تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي والعبور إلى مرحلة ما بعد الجائحة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن اعتزاز دولة الإمارات بالروابط الوثيقة والعلاقات التاريخية مع مملكة إسبانيا، وحرص الدولة على نقل التعاون البنّاء القائم من إطاره الحالي إلى مراحل جديدة متقدمة في ضوء التطلعات المشتركة للنهوض بالشراكة الإماراتية الإسبانية، والاستفادة بما تتمتع به الدولتان من إمكانات وخبرات متميزة في شتى المجالات، مع التركيز على الصناعات المستقبلية وسبل تنميتها.

وأعرب سموه عن سعادته بلقاء رئيس الوزراء الإسباني في «إكسبو 2020 دبي»، مؤكداً انطلاق مرحلة جديدة من العلاقة مع بلاده انطلاقاً من «إكسبو دبي».

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «التقيت رئيس الوزراء الإسباني، وشهدنا توقيع اتفاقيات تعليمية وتكنولوجية واستثمارية بين البلدين. نحن الدولة العربية الأكثر استثماراً في إسبانيا، والشريك الاقتصادي الأهم لهم في المنطقة. واليوم نبدأ من إكسبو مرحلة جديدة ونشطة من العلاقات الاستراتيجية معهم».

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مشاركة مملكة إسبانيا المميزة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، التي اعتبرها سموه فرصة مهمة لاكتشاف مسارات جديدة يمكن من خلالها الارتقاء بحجم ونوعية التعاون، خصوصاً في بُعديه الاقتصادي والتقني، فضلاً عما تمثله المشاركة كنافذة فعالة لمزيد من التقارب الثقافي والمعرفي بين البلدين.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تهيئة أفضل أشكال المناخ الداعم للاستثمار ضمن نهج اقتصادي قائم على الانفتاح الذي يمثل إحدى السمات الأساسية للسياسة الخارجية الإماراتية، معرباً سموه عن أمله أن يشهد التعاون الإماراتي الاسباني نقلات نوعية خلال المرحلة المقبلة عبر توسيع قاعدة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مع التركيز على القطاعات الحيوية والمستقبلية التي تدعم الأهداف التنموية للبلدين وتخدم مصالح الشعبين الصديقين.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء مملكة إسبانيا عن تقدير بلاده لدولة الإمارات قيادة وشعباً، وحرصها على تطوير علاقات الصداقة والتعاون والوصول بها إلى مستويات أعلى خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً تقدير إسبانيا الكامل للدور الإيجابي والمؤثر الذي تضطلع به دولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تقدمه من نموذج تنموي رائد وما يتبعه من إنجازات نوعية في العديد من المجالات، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها الصديق مزيداً من الرخاء والتقدم والازدهار.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبيدرو سانشيز، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في عدد من المجالات الحيوية، شملت الصناعة والتكنولوجيا والتغيير المناخي والتعليم والصحة والأمن المعلوماتي.

يذكر أن دولة الإمارات تضم أكثر من 200 شركة إسبانية تعمل في العديد من المجالات، فيما يُقدّر حجم التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من 7.7 مليارات درهم، ومن المتوقع أن تسهم مذكرات التفاهم الموقعة في تهيئة المجال أمام زيادة حجم التعاون وفتح المجال أمام مزيد من الفرص الاقتصادية المشتركة.

• الإمارات تضم أكثر من 200 شركة إسبانية تعمل في العديد من المجالات.



• حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإسبانبا يُقدّر بأكثر من 7.7 مليارات درهم.

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