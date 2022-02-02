الامارات | وفاة طفل سقط من الدور الثاني عشر بالفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل سقط من الدور الثاني عشر بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي طفل عربي الجنسية (8أعوام) إثر سقوطه من شرفة شقة سكنية في الطابق الثاني عشر بإحدى البنايات السكنية في إمارة الفجيرة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة الفجيرة في الساعة السادسة مساء بلاغاً يفيد بسقوط طفل من بناية في شارع حمد بن عبدالله، وعلى الفور تحركت الفرق المختصة إلى مكان الحادث، واتضح سقوط الطفل من شرفة شقة ذويه بالدور الثاني عشر إلى أسفل البناية وعلى إثرها أصيب بإصابات بليغة وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة نتيجة إصابته، ولا تزال الشرطة تحقق في أسباب الحادث.

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