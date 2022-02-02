الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طعام

اشتكى سكان في بعض المباني متعددة الطوابق، قيام بعض الأشخاص بإلقاء بقايا الطعام من الأعلى إلى الشارع مباشرة، بحجة إطعام الطيور، ما يشوّه المنظر، ويتسبب في مكاره صحية، ويعرّض المشاة للخطر أيضاً.

تنظيف

اقترح قراء على المؤسسات والشركات العاملة في السوق المحلية، تنظيم حملات تنظيف للمناطق البرية، وتحديداً تلك المخصصة للتخييم التي يرتادها الناس بكثرة، باعتبار ذلك جزءاً من مسؤوليتها الاجتماعية.

تحذير

تتزايد ظاهرة الاتصالات الهاتفية والرسائل التي يتلقاها مواطنون ومقيمون من خارج الدولة، ويكون هدفها الاحتيال، عبر محاولة قرصنة الحسابات البنكية والبيانات الشخصية، ما يستدعي مضاعفة حملات التوعية من الجهات المختصة للتحذير منها.

صلاة

لاحظ سائقون وجود عدد كبير من الأطفال الصغار أثناء صلاة الجمعة، يؤدون صلاتهم في الطرق المحيطة بالمساجد، ما يشكل خطورة على سلامتهم، إذ تستمر حركة السير في بعض الشوارع بشكل نشط.

سرعة

نوّه متعامل مع هيئة الصرف الصحي في عجمان، بسرعة إنجاز المعاملات فيها، إذ حصل على براءة الذمة الخاصة بشقته في مدة لم تستغرق ثلاث دقائق، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

إنارة

دعا قراء الجهات المختصة في دبي، إلى إنارة الشوارع في منطقة ند الحمر، مشيرين إلى أن شوارع المنطقة تعاني الظلام ليلاً، على الرغم من أن حركة السير لا تتوقف.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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