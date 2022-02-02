الامارات | حمدان بن محمد يفتتح «إيدك دبي 2022»

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يفتتح «إيدك دبي 2022» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، فعاليات الدورة 26 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان «إيدك دبي 2022» الذي سيستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكبر الأسماء العالمية في مجال طب الأسنان وصحة الفم.

وأعرب سموه عن سعادته باستضافة المؤتمر، وقال في تغريدة على «تويتر» أمس: «من جديد تجمع دبي رواد قطاع الطب والصحة العالمية من خلال الدورة 26 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان (إيدك دبي 2022).. نرحب بالمشاركين والعارضين كافة في هذا الحدث الذي يستقطب 66 ألف زائر من 155 دولة».

وقام سموه بجولة في المعرض، رافقه خلالها وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، ومدير عام هيئة الصحة بدبي، عوض صغير الكتبي، ونائب المدير العام لهيئة الصحة بدبي، الدكتور علوي الشيخ علي، والرئيس التنفيذي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان و«إيدك دبي»، الدكتور عبدالسلام المدني.

وزار سموه، عدداً من منصات الشركات العالمية والجهات الصحية الطبية المشاركة.

واطلع سموه على أبرز ما تقدمه من حلول وما تنفذه من مشاريع تسهم في دعم قطاع الأسنان وصحة الفم والارتقاء بالخدمات التشخيصية والعلاجية، كما استمع سموه إلى شرح حول مجموعة من أحدث التقنيات الطبية المتطورة والمبتكرة في قطاع الرعاية الصحية، التي تعرض من خلال الحدث للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث العالمي 66 ألف مشارك من 155 دولة، بينما تستعرض الشركات المشاركة ما يقارب 4800 منتج مبتكر في مجال الحلول الطبية المتعلقة بصحة الفم والأسنان، والتي سيتم عرضها ضمن ثماني قاعات في المركز التجاري العالمي، إضافة إلى قاعات المؤتمر المرافق وقاعات مخصصة للدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل وعرض الملصقات العلمية والمسابقات الطلابية.

كما يشمل المعرض 22 جناحاً عالمياً تمثل أبرز الشركات العالمية المتخصصة في طب الأسنان. وتناقش أجندة المؤتمر هذا العام مختلف الموضوعات المتخصصة التي تساعد أطباء الأسنان والمختصين في التعرف على أبرز البحوث العلمية المتعلقة بتجميل الأسنان والتكنولوجيا الرقمية في طب الأسنان والعناية بالفم وجراحة الفم والوجه والفكين، وعلاج أسنان الأطفال وتقويم الأسنان وعلم الأشعة في طب الأسنان والأساليب الحديثة المستخدمة في ترميم الأسنان واستخدام الروبوتات في طب الأسنان وغيرها.

وتتضمن فعاليات مؤتمر ومعرض «إيدك دبي 2022» العديد من الأنشطة العلمية المهمة، ومن ضمنها نجوم «إيدك دبي» والذي ينعقد بمشاركة مشاهير ومؤثرين وشخصيات بارزة من العالم العربي لمدة يومين، ويشمل جلسات حوارية وقصص نجاح ونصائح عن حياة أطباء الأسنان، ومسابقات يشارك فيها أطباء وطلبة كليات الأسنان. كما تتضمن أجندة «إيدك دبي» العديد من الورش العلمية المتخصصة في مجال جراحة الفكين والأسنان والتي تناقش موضوعات مختلفة تتعلق بطب الأسنان وصحة الفم.

وركزت ورش العمل العلمية في اليوم الأول من «إيدك دبي» على مواضيع عدة، منها استخدام تقنية الليزر والأنواع المختلفة منها في طب الأسنان وأحدث النماذج الطبية المستخدمة في هذه التقنية. فيما أقيمت جلسات تعليمية لطلاب طب الأسنان حول أسس القطاع.

واختارت اللجنة المنظمة لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2022»، إيطاليا لتكون ضيف الشرف الرسمي لدورة العام الجاري، حيث يشارك الوفد الإيطالي في الحدث العالمي بـ46 شركة، تعرض أبرز ابتكاراتها في قطاع طب الأسنان، ويعتبر السوق الإيطالي من أكبر مزودي منتجات طب الأسنان لدولة الإمارات بمعدل 20 مليون يورو سنوياً، ما يؤكد التعاون الوثيق بين البلدين.

وقال الدكتور عبدالسلام المدني: «نحرص على تقديم كل ما هو جديد ومتقدم في مجال طب الأسنان وصحة الفم، حيث شهدنا على مدار الدورات الـ25 الماضية، تطوراً ملحوظاً ومشاركة وفود من جميع أنحاء العالم من أطباء متخصصين وطلاب ومتحدثين، للاستفادة من أفضل الخبرات في القطاع. وسنستمر كل عام في تقديم كل ما هو جديد في مجال طب الأسنان، مانحين فرصة مثالية للمختصين والممارسين في التعرف على آخر الابتكارات العلمية».

ومن جهته، صرح الرئيس الفخري لمؤتمر ومعرض إيدك دبي، الدكتور طارق خوري: «يمثل إيدك دبي فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعلومات بين المتحدثين والمشاركين والزوار، ما يسهم في صقل مهاراتهم المهنية وخبراتهم الإكلينيكية ويساعدهم في الحصول على ساعات التعليم المستمر المعتمدة، حيث تقوم الدورات المكثفة وورش العمل المتخصصة بتقديم أحدث المناهج النظرية والمواضيع التخصصية بمختلف مجالات طب الأسنان، ما يعزز الخبرة العملية والتخصصية عند الأطباء».

ويشارك في مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان «إيدك دبي 2022» ما يزيد على 90 متحدثاً بارزاً على مستوى المنطقة والعالم، ويضم المؤتمر جدولاً مكثفاً من المحاضرات والندوات والنقاشات العلمية التي تستهدف أطباء الأسنان ومساعديهم وأطباء صحة الأسنان، وتقنيي وفنيي الأسنان، إلى جانب عدد من ورش العمل.

ويحظى مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2022» بدعم كبير من هيئة الصحة، والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، والاتحاد العربي لطب الأسنان، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، والعديد من الهيئات والمنظمات المحلية والعالمية.

المالك: معظم أمراض اللثة.. تعود لأسباب جينية

أفاد رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر «إيدك»، الدكتور ناصر المالك، بأن معظم أمراض اللثة بالمنطقة تعود لأسباب جينية. وأوضح في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر ومعرض «إيدك دبي» أن أبرز أسباب تسوس الأسنان، تعود إلى ضعف الوعي بما يخص أنواع وأصناف الأغذية التي تحتوي على مواد قد تسبب التسوس، حيث يعتقد البعض أن السكر فقط هو المسبب لهذا المرض، مشيراً إلى أن أغذية مثل الشيبس والخبز والأرز والحليب، قد ينتج عنها التسوس في حال إهمال عمليات التنظيف المستمرة.

ولفت إلى وجود ثلاثة أسباب رئيسة وراء تسوس الأسنان، تتمثل في: ثقافة نظافة الأسنان، سواء عند الآباء أو الأبناء، والثانية ثقافة المتابعة الدورية لطبيب الأسنان، والثالثة طبيعة النمط الغذائي المتبع.

وقال إن أمراض اللثة، التي ترتكز بشكل أساسي في فئة المتقدمين في السن، يعود أغلبها إلى أسباب جينية، حيث أن الشعوب العربية والإفريقية والهندية، لديها إصابات في اللثة بشكل أكبر من الشعوب ذوي البشرة البيضاء.

وأكد أن معظم الابتكارات الجديدة في الأسنان ترتكز على المواد المستخدمة في حشو الأسنان، لتصبح أطول عمراً، وأفضل جودة، فيما شهدت زراعة الأسنان أيضاً طفرات جديدة، مقارنة بالأساليب القديمة المستخدمة سابقاً، حيث أصبحت زراعة الأسنان أكثر سهولة وسلاسة.

وأشار المالك إلى أن كثيراً من المواد المستخدمة في تجميل الأسنان لدى بعض العيادات من النوع الرخيص تسبب روائح كريهة، والتهابات في اللثة ومشكلات صحية أخرى، مشدداً على ضرورة اتباع برتوكول محدد لتركيب المواد التجميلية.

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