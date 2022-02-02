الامارات | حمدان بن محمد يلتقي وزير الداخلية السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يلتقي وزير الداخلية السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية السعودي، مساء أمس في دبي.

وقال سموه عبر تغريدة على «تويتر»: «سعدت بلقاء أخي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي.. علاقات تاريخية ومستقبل أكثر ازدهاراً».

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول تعزيز الروابط الأخوية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية السعودية، وما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ونمو مستمر، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما تطرق النقاش إلى الحرص المشترك على أخذ العلاقات الإماراتية السعودية الراسخة والتاريخية إلى آفاق أرحب تسهم في توثيق الترابط بين البلدين، وتخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وتهيّئ المجال لمزيد من التعاون البناء في مختلف المجالات الحيوية والتنموية.

• اللقاء تناول الأحاديث الودية حول تعزيز الروابط الأخوية المتميزة التي تجمع الإمارات والسعودية.

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