الامارات | طقس رطب ومتفاوت في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس رطب ومتفاوت في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد حالة الطقس في الفترة من الأربعاء إلى الأحد تفاوتا في درجات الحرارة وفرصة لتشكل الضباب بحسب المركز الوطني للأرصاد، وفيما يلي التفاصيل:

الأربعاء:

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية خاصة الشرقية - صحو إلى غائم جزئيا ومغبر أحياناً - انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظا على المناطق الغربية والساحلية.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

الخميس:

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية - صحو إلى غائم جزئيا - تميل درجات الحرارة للارتفاع.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

حالة البحر: مضطرب غرباً في الصباح الباكر يصبح متوسطا إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الجمعة:

الطقس: ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو إلى غائم جزئيا - ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت:

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية -غائم جزئيا وغائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية.

الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصبح مضطربا إلى شديد الاضطراب تدريجياً مساءً في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً في بحر عمان

الأحد:

الطقس: مغبر وغائم جزئيا - انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.

حالة البحر: شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

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