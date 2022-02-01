الامارات | "صحة دبي" تبدأ تطعيم الأطفال من عمر 5 إلى 11 سنة ضد كوفيد-19

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي" تبدأ تطعيم الأطفال من عمر 5 إلى 11 سنة ضد كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة في دبي عن بدء تطعيم الأطفال من عمر 5 سنوات إلى عمر 11 سنة بلقاح (فايزر-بيونتيك) المضاد لفيروس كوفيد-19، وذلك استكمالاً للخطوات التي اعتمدتها الهيئة في استراتيجية التطعيم وتعزيزاً لجهود مكافحة الجائحة.

وحددت الهيئة المراكز التالية لاستقبال الأطفال (مركز عود ميثاء لتطعيم كوفيد-19، ومركز الطوار الصحي، ومركز المزهر الصحي، ومركز ند الحمر الصحي، ومركز المنخول الصحي، ومركز اللسيلي الصحي، ومركز ند الشبا الصحي، مركز زعبيل الصحي، ومركز البرشاء الصحي).

ونوّهت "صحة دبي" بضرورة التسجيل المُسبق من جانب الأُسر وأولياء الأمور الراغبين في تطعيم أبنائهم، وذلك من خلال تطبيق الهيئة الذكي (DHA)، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم (800342)، موضحةً أن تطعيم الأطفال سيبقى اختيارياً وسيكون مستنداً لموافقة ولي أمر الطفل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توسيع هيئة الصحة في دبي لنطاق الفئات المستهدفة من التطعيم، وضمن البروتوكول المعتمد محلياً وعالمياً في هذا الشأن، والذي يرتكز على أصول علمية وطبية، ويتماشى مع المستجدات العالمية، حيث يتم التوسع شيئاً فشيئاً على مستوى المستهدفين من اللقاح، خاصة من الأطفال، حيث كانت الهيئة قد أتاحت التطعيم للأطفال من سن 12 إلى سن 15 عاماً منذ مايو 2021.

وأكدت هيئة الصحة في دبي حرصها التام على اتخاذ جميع التدابير المعززة للأمن الصحي، وكل ما يصب في حماية الصحة العامة للمجتمع، مثمنةً الوعي المجتمعي المتنامي بمتطلبات اكتمال

التعافي من كوفيد-19، ومشددة على أهمية تعاون جميع أفراد المجتمع من أجل تحقيق هذا الهدف الذي يسارع العالم أجمع الخطى من أجل تحقيقه.

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