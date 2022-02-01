الامارات | أب وابنه في حالة حرجة نتيجة حادث تدهور دراجة ترفيهية بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أب وابنه في حالة حرجة نتيجة حادث تدهور دراجة ترفيهية بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أصيب أب وابنه في حادث تدهور دراجة نارية ترفيهية رباعية الإطارات في منطقة رملية موازية لشارع القدرة، بحسب مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي الذي أشار إلى أن هذا ليس الحادث الوحيد من نوعه الذي وقع خلال الأيام الأخيرة.

وقال المزروعي إن شخصان آخران أصيبا بإصابات تراوحت بين البليغة والبسيطة بعد تدهور دراجة نارية ترفيهية، كانا يستقلانها في منطقة رملية بنادي الفروسية في منطقة الورقاء.

وأكد أن هذه الدراجات تمثل خطورة كبيرة على سائقيها خصوصاً حديثي الخبرة بها، ومن النادر أن تجد أحدهم لم يتعرض لحادث مروري داخل الصحراء، لافتاً إلى أن دور الدوريات المرورية لا يقتصر على الطريق العام فقط، لكن يمتد إلى الممارسات التي تقع داخل الصحراء بهدف تأمين المتواجدين هناك.

وحذر من الاستهانة بإجراءات الأمن والسلامة خلال قيادة الدراجات الترفيهية وأهمها، ارتداء الملابس المخصصة لركوب الدراجات ذات الدفع الرباعي لأنها تخفف من حالات الكسر أثناء السقوط، وتقي الركبتين والكوعين والظهر وتخفف من احتمالات الكسور، وارتداء واقي الرأس(خوذة) لأنها تحمي بنسبة 70 % من الإصابات البليغة.

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