الامارات | 18 فعالية ضمن أجندة "الاتحادية للموارد البشرية" في شهر الإمارات تبتكر

شكرا لقرائتكم خبر عن 18 فعالية ضمن أجندة "الاتحادية للموارد البشرية" في شهر الإمارات تبتكر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أجندتها لشهر الإمارات تبتكر 2022، والتي تضمنت 18 فعالية ومبادرة مبتكرة تستهدف موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، والمهتمين والمختصين بالموارد البشرية والابتكار في شتى أنحاء العالم.

جاء الإعلان عن تفاصيل الأجندة خلال ورشة افتراضية عقدتها الهيئة، اليوم، شارك بها مدير عام الهيئة بالإنابة ليلى عبيد السويدي، ومدراء القطاعات والإدارات، وموظفي الهيئة في أبوظبي ودبي.

وفي هذا الصدد أكدت ليلى عبيد السويدي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت المشهد العالمي في العديد من القطاعات والمجالات خلال فترة وجيزة نسبياً، وذلك بفضل اهتمامها بالابتكار، ورعايتها للمبتكرين وأصحاب المواهب والإبداعات من مختلف الجنسيات، وحرصها البالغ على تهيئة المناخ الملائم لهم، لإبراز طاقاتهم وتسخير مواهبهم وإمكانياتهم ومعارفهم في خدمة الدولة والبشرية.

ولفتت إلى أن الابتكار في دولة الإمارات بات ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة المستدامة، وعموداً مهماً من أعمدة الاتحاد تعول عليه الدولة كثيراً في تعزيز تنافسيتها وريادتها عالمياً في مختلف القطاعات، مشيرةً إلى أن الهيئة تمضي قدماً في سبيل تحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في العام 2014، والتي تهدف إلى جعل الإمارات من ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على الصعيد العالمي.

وقالت ليلى السويدي: "لأن قيادة الإمارات ترى في الابتكار رأس مال المستقبل، تطمح الهيئة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي كمنهج عمل، وممارسة يومية، وذلك بطرح مبادرات استراتيجية تخدم الابتكار وتعزز مفاهيمه".

من جهتها أوضحت مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة ميثاء كلثوم أن الهيئة ركزت خلال شهر الإمارات تبتكر 2022 على إطلاق مجموعة من مبادرات الموارد البشرية الحكومية المبتكرة، وتنظيم العديد من الفعاليات والورش التدريبية التي تهدف لتعريف موظفي الحكومة الاتحادية بأهمية الابتكار، وسبل تبنيه كأسلوب عمل، ومن أبرز فعاليات الهيئة خلال هذا الشهر: (الإعلان عن مبادرة منصة المقابلات الوظيفية بتقنيات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية "فرصة" والتي تعتزم الهيئة إطلاقها خلال 2022 بالتعاون مع شركة SHL العالمية).

وتضمنت الأجندة أيضاً: (عقد ورشة لإطلاق مبادرة تطوير مسؤولي الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وجلسة عصف ذهني لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية لبحث سبل تطوير وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية).

وذكرت ميثاء كلثوم أن الهيئة ستعقد خلال شهر الإمارات تبتكر 2022 سلسلة من الجلسات التشاورية والورش التدريبية الافتراضية لموظفي الحكومة الاتحادية، وذلك بالتعاون مع شركائها من مؤسسات وشركات عالمية متخصصة في مجال الموارد البشرية، ومن هذه الورش: (ورشة التصميم التفكيري، وورشة حول خصائص ومميزات التطبيق الذكي للهيئة FAHR، وأبرز الخدمات التي يقدمها لمستخدميه، وجلسة تشاورية حول تعزيز تجربة الموظف في الحكومة الاتحادية، والتي ستكون مخصصة لعدد من مختصي الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص).

ومن فعاليات الهيئة أيضا خلال شهر الابتكار: (عقد جلسة افتراضية لنادي الموارد البشرية الذي أطلقته الهيئة في العام 2010، ويعد منصة استراتيجية تسلط من خلالها الضوء على أبرز القضايا والمستجدات ذات العلاقة بالعمل الحكومي، وتنمية الموارد البشرية، والخدمات المساندة، حيث ستكون الجلسة تحت عنوان "التكيف مع التغيير في بيئة العمل"، كما ستعقد الهيئة دورة تدريبية حول أساسيات الذكاء الاصطناعي، وورشة عصف ذهني حول مبادرات التدريب والتطوير في الحكومة الاتحادية، وذلك بالتعاون مع حكومة 01، وهي شركة متخصصة تتخذ من دبي مقراً لها، وتهدف لإلهام الحكومات وتمكينها من تصميم حكومة المستقبل).

ويعد شهر "الإمارات تبتكر 2022" حدثاً وطنياً يهدف لترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات مستقبلية، يتم توظيفها في دعم توجهات دولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة، وتشارك به الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.

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