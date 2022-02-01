الامارات | شواغر في 14 تخصصاً لدى جهة خاصة بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن شواغر في 14 تخصصاً لدى جهة خاصة بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت جهة خاصة في إمارة أبوظبي عدداً كبيراً من الشواغر الوظيفية للكوادر الوطنية والمقيمين، في 14 تخصصاً إدارياً وفنياً، تشمل "مهندس مساحة، مهندس زراعي، مهندس بيئي، مدير فعاليات، مدير تسويق، فني تقنية المعلومات / أجهزة"، على أن يكون المتقدم للوظائف من حملة شهادة عليا "بكالوريوس أو ماجستير"، مع شرط توافر خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

وشملت قائمة الشواغر الوظيفية المتاحة "فني حدادة، فني ميكانيكي، فني نجارة، كهربائي، فني ألياف زجاجية، فني ري / سباكة"، شرط الحصول على "شهادة دبلوم" وتوافر خبرة لا تقل على 5 سنوات، وكذلك "مصور فوتوغرافي ومصور درون، وسكرتير تنفيذي" لحملة البكالوريوس، مع خبرة 5 سنوات؟

ونوهت الجهة إلى أن العمل في كافة التخصصات المطلوبة سيكون في إمارة أبوظبي بنظام الدوام الكامل، داعية الراغبين في التقدم لشغل الوظائف الشاغرة، إلى سرعة إرسال السيّر الذاتية والشهادات العلمية وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني [email protected]

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