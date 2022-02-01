الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيارات

اشتكى سكان في شارع علي بن رحمة الشامسي بالشارقة، من قيام بعض نظرائهم بإيقاف سياراتهم بطريقة خاطئة تتسبب في غلق الشارع، خصوصاً مع أعمال الحفر الجارية حالياً في المنطقة.

أشجار

اقترح قارئ زيادة عدد الأشجار على طريق عجمان – أم القيوين لتقليل الغبار والأتربة التي تؤثر في الطريق، وتشكل خطورة على السيارات، وتتسبب بوقوع حوادث.

احتيال

قال قارئ إنه تلقى مكالمة هاتفية من رقم محلي، وأوهمه المتصل بأنه يتبع جهة رسمية، وحاول استدراجه للحصول على بعض البيانات السرية، لكنه انتبه إلى أن المتصل مجرد شخص محتال، مطالباً الجميع بأخذ الحيطة والحذر من مثل هذه الأساليب الاحتيالية.

فحص

أثنى طلبة وأهالٍ على مبادرة مكتب وزارة تنمية المجتمع في عجمان، بتوفير فحوص «كوفيد-19» مجانية لطلبة المدارس وكبار السن، مشيرين إلى أن هذه المبادرة وفرت عليهم الكثير من الجهد والمال.

كمامات

لاحظ زوّار لمحال ومراكز تجارية، تساهل العديد من الأشخاص تجاه إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»، مشيرين إلى أن كثيراً منهم لا يرتدون الكمامات، وأن موظفي الأمن يتجنبون تنبيههم، ما قد يتسبب في نشر العدوى بين المتسوقين.

مواقف

لاحظ سكان في الشارقة، تراجعاً في أعداد المواقف المدفوعة في منطقة البحيرة، بسبب تأجير عدد منها لأصحاب المحال، مطالبين بتوفير البديل لهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news