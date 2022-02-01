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الامارات | شواغر في 6 تخصصات إدارية ومهنية بـ "الطاقة والبنية التحتية"

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن شواغر في 6 تخصصات إدارية ومهنية بـ "الطاقة والبنية التحتية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية بداية الشهر الجاري عدداً من الشواغر الوظيفية في 6 تخصصات إدارية ومهنية مختلفة، أولها وظيفة "تنفيذي تنسيق ومتابعة"، لحملة مؤهل بكالوريوس - إدارة الأعمال، دبلوم - إدارة الأعمال (خبرة 5 سنوات) سنوات، ثانوية عامة (خبرة 9 سنوات) سنوات، على أن يجيد المتقدم التحدث باللغتين العربية والإنجليزية، والثانية وظيفة "مدير مشاريع" بقسم إدارة طاقة المستقبل، لحملة مؤهل ماجستير - إدارة الأعمال (خبرة سنة) بكالوريوس - إدارة الأعمال (خبرة 4 سنوات)، دبلوم - إدارة الأعمال (خبرة 12 سنة).

كما تضمنت قائمة الشواغر "مساعد مدير مشاريع" بقسم إدارة الإنتاجية والطلب، لحملة مؤهل بكالوريوس - إدارة الأعمال بكالوريوس-إدارة المشاريع دبلوم - إدارة الأعمال (خبرة 5 سنوات)، دبلوم - إدارة المشاريع (خبرة 5 سنوات)، مع إجادة التحدث باللغتبن العربية و الإنجليزية، وكذلك وظيفة "أخصائي مساعد طوارئ وأزمات" بقسم إدارة الطوارئ والأزمات، لحملة درجة دكتوراه - إدارة الأعمال (خبرة 4 سنوات)، ماجستير - إدارة الأعمال (خبرة 6 سنوات) بكالوريوس - إدارة الأعمال (خبرة 8 سنوات).

وشملت القائمة كذلك وظيفة "فني مختبر مساعد" بقسم مكتب ضبط الجودة، لحملة دبلوم مع سنتين خبرة، و"تنفيذي مراسم" لحملة بكالوريوس - إدارة الأعمال دبلوم - إدارة الأعمال (خبرة 5 سنوات) ثانوية عامة (خبرة 9 سنوات)، داعية الراغبين في التقدم للشواغر المتاحة ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التقديم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة https://www.moei.gov.ae.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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