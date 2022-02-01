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الامارات | 60 شاغراً للمواطنين بنظام "التدريب المنتهي بالتوظيف"

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 60 شاغراً للمواطنين بنظام "التدريب المنتهي بالتوظيف" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرح برنامج "إدارة المشاريع والمخاطر" 60 شاغراً للكوادر المواطنة من الجنسين، في إمارة أبوظبي، ضمن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، بالشراكة مع العديد من الشركات الاستشارية، وذلك لتمكين الباحثين عن عمل للانضمام لقطاع الخدمات الاستشارية و الأعمال.

واشترط البرنامج على الراغبين في التقدم للشواغر المتاحة، الحصول على مؤهّل بكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد، وتوافر خبر سنة، على أن تكون الوظيفة ستكون بنظام الدوام الكامل وبراتب يبدأ من 7500 درهم، داعياً الراغبين في التقدم للحصول على الشواغر المتاحة، إلى التقديم عبر منصة "تم" الحكومية في أبوظبي.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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