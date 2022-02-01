الامارات | محمد بن راشد يستقبل رئيس إسرائيل في «إكسبو 2020 دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يستقبل رئيس إسرائيل في «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، رئيس دولة إسرائيل، إسحاق هرتسوغ، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وذلك في جناح دولة الإمارات بمقر «إكسبو 2020 دبي».

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالرئيس إسحاق هرتسوغ والوفد المرافق له، في أول زيارة رسمية لدولة الإمارات، حيث تناول اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ورفع مستوى التعاون العلمي والتكنولوجي وغيرها من المسارات الداعمة لمستقبل التنمية.

وأكد صاحب السمو أن مشاركة إسرائيل في معرض «إكسبو 2020 دبي»، إلى جانب أكثر من 190 دولة، تفتح مجالات عدة للتعاون، حيث يسعى الحدث العالمي لرسم الطريق لمستقبل أفضل قائم على التعايش السلمي بين الشعوب لإعادة توجيه الإمكانات والقدرات لكل ما يخدم البشرية.

وتطرق النقاش إلى بحث مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا محل الاهتمام المشترك، والجهود الدولية المبذولة في سبيل تسريع وتيرة التعافي العالمي، وتمكين الاقتصاد من العودة إلى معدلات نمو ما قبل الجائحة.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

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