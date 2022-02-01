الامارات | لوحة بيانات لمضاعفات «كوفيد-19» طويلة الأمد في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة بيانات لمضاعفات «كوفيد-19» طويلة الأمد في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي، «لوحة بيانات مضاعفات (كوفيد-19) طويلة الأمد»، والتي توفر بيانات تساعد على رصد ومتابعة المضاعفات التي قد تظهر لدى المتعافين من فيروس كورونا، كما تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بشكل استباقي بمدى احتمالية الإصابة بمتلازمة ما بعد «كوفيد-19».

وتوفر اللوحة بيانات تساعد على رصد ومتابعة المضاعفات التي قد تظهر لدى المتعافين من الفيروس، كما تمكن الباحثين من فهم الآثار طويلة الأمد للإصابة بالفيروس والأعراض المصاحبة، بالإضافة إلى المساعدة على قياس مدى احتمالية الإصابة بمتلازمة ما بعد «كوفيد-19».

ويعتبر قطاع الرعاية الصحية بأبوظبي من القطاعات الواعدة، بتقديم خدمات طبية وبحثية ذات جودة عالية، وبرؤى أكثر ابتكاراً وتميزاً، حيث تسعى الدائرة إلى أن تكون إمارة أبوظبي مركزاً إقليمياً رائداً في مجال الابتكار وبحوث الرعاية الصحية وعلوم الحياة لمجتمع أكثر صحة، وذلك عبر تطوير منظومة ذات نجاعة للأبحاث والابتكارات الطبية والعمل على استدامتها، من خلال الاختراعات واستنتاج الأدلة العلمية واعتماد الحلول والمنتجات الخاضعة للتنظيم، لتصبح أبوظبي مركزاً إقليمياً لتحسين مخرجات الرعاية الصحية وتعزيز المعرفة والازدهار الاجتماعي والاقتصادي.

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