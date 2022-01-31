الامارات | مدارس خاصة تضع شروطاً لإعادة تسجيل الطلبة وحجز المقاعد

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس خاصة تضع شروطاً لإعادة تسجيل الطلبة وحجز المقاعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية إعادة فتح باب تسجيل الطلبة للعام الدراسي المقبل بشروط موافقة ذوي الطلبة على إعادة تسجيل أبنائهم قبل نهاية شهر مارس المقبل، وحجز مقعد لكل طالب مقابل 500 درهم غير مستردة، وفي حال عدم إعادة تسجيل الطالب بالمدرسة سيؤدي ذلك إلى حرمان الطالب من التسجيل للعام الدراسي المقبل.

وأوضحت إدارات مدرسية في رسائل نصية قصيرة أرسلتها إلى ذوي الطلبة، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «فتح باب التسجيل وحجز المقاعد بداية من شهر مارس المقبل سيكون مخصصاً للطلبة المسجلين في المدرسة خلال العام الدراسي الجاري، وأنه يجب على ذوي الطلبة دفع 500 درهم غير مستردة مقابل حجز مقعد لأبنائهم قبل نهاية مارس المقبل».

وأضافت أن إعادة فتح باب التسجيل وحجز مقاعد للطلبة المسجلين في الفصول الدراسية مبكراً بهدف تحديد عدد الطلبة الراغبين في البقاء بالمدراس خلال العام الدراسي المقبل، تمهيداً لفتح باب التسجيل للطلبة الجدد حسب عدد المقاعد الدراسية الشاغرة.

وأشارت إلى أن عدم إعادة تسجيل الطلبة قبل نهاية مارس المقبل سيؤدي إلى حرمان الطالب من التسجيل للعام الدراسي المقبل، وأن وجود الطالب في المدارس لا يضمن تسجيله تلقائياً للعام الدراسي المقبل دون حجز مقعد له مقابل 500 درهم.

وذكرت أن تراخي بعض ذوي الطلبة في إعادة تسجيل أبنائهم في المدارس بحجة عدم انتهاء العام الدراسي المقبل، سيؤدي إلى حرمان الطالب من التسجيل بعد انتهاء شهر مارس المقبل، لأن المدارس غير مسؤولة عن تسجيل الطلبة بعد انتهاء الفترة المحددة لإعادة التسجيل.

ولفتت إدارات المدارس إلى أنه لا يحق لذوي الطلبة نقل رسوم حجز مقعد من طالب إلى آخر في حال التراجع عن حجز المقعد أو إعادة تسجيل الطالب في المقاعد الدراسية للعام الدراسي المقبل، وتابعت أن رسوم حجز المقعد تعتبر من ضمن الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل، ويتم ضمها لرسوم القسط الدراسي الأول مع بداية تحصيل الرسوم في شهر أغسطس المقبل.

وأوضحت أن إعادة تسجيل الطلبة وحجز المقاعد ستكون من خلال تعبئة استمارة من قبل ذوي الطلبة، تشمل تسجيل البيانات الشخصية لولي أمر الطالب وموافقته على إعادة تسجيل ابنه في المدرسة للعام الدراسي المقبل، بالإضافة إلى مبلغ حجز المقعد وإرسال الطلب مع الطالب، على أن يقوم المشرفون في الفصول الدراسية باتخاذ الإجراءات اللازمة مع قسم الحسابات لإعادة تسجيل الطالب في النظام الإلكتروني، دون الحاجة لحضور ذوي الطلبة للمدارس، وذلك للحد من الازدحامات أمام قسم الحسابات تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

• عدم إعادة تسجيل الطالب بالمدرسة سيؤدي إلى حرمانه من التسجيل للعام الدراسي المقبل.

رسوم حجز المقعد

أكدت إدارات مدارس خاصة أن رسوم حجز المقعد الدراسي للعام الدراسي المقبل إلزامية لجميع الطلبة في نظام التعليم «الحضوري» أو «الهجين» أو «عن بعد»، وأنه يجب على ذوي طلبة نظام التعليم «عن بعد» التواصل مع مشرف الفصل الدراسي لإبلاغه بالموافقة على إعادة تسجيل الطالب في المدرسة وإرسال طلب إعادة التسجيل له عبر «واتس أب»، من أجل إعطائهم موعداً للحضور إلى المدرسة لدفع رسوم حجز المقعد، باعتبار أن أبناءهم لا يدرسون في الفصول الدراسية ويعتمدون على نظام التعليم عند بعد منذ بداية العام الدراسي الجاري.



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