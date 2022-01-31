الامارات | كبار السن في أبوظبي يتخطون «كوفيد-19» بأعراض غير مقلقة

شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن في أبوظبي يتخطون «كوفيد-19» بأعراض غير مقلقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت ورقة بحثية صدرت أخيراً عن دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن الإمارة أظهرت أداء جيداً في التعامل مع آثار جائحة «كوفيد-19» على الصحة النفسية والجسدية لكبار السن.

وأشارت الورقة، التي نُشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة إلى أن البرامج، التي أطلقتها الهيئات الحكومية خلال الأعوام القليلة الماضية، كان لها أثر كبير في الصحة النفسية لأفراد المجتمع.

وتأتي الورقة وسط انتشار موجة جديدة من الوباء حول العالم.

وكانت الدائرة أجرت دورتين استبيانيتين بين شهري أبريل ويونيو من عام 2020، لاستكشاف وتحديد التحديات والمخاوف في مجتمع أبوظبي في أعقاب انتشار وباء «كوفيد-19»، شارك فيهما أكثر من 33 ألف فرد من أفراد المجتمع.

وكان الدافع من ذلك وجود أبحاث عالمية أشارت إلى ارتفاع ملحوظ في مشاكل الصحة النفسية بين كبار السن، بما في ذلك مشاكل القلق والوحدة. لكن المشاركين في الدراسة أظهروا أعراضاً أخف ومستويات أقل من العصبية والإرهاق العاطفي وعلامات الاكتئاب واضطرابات النوم والإفراط في تناول الطعام.

وأظهرت الدراسة أن كبار السن أدركوا إسهام التقنيات الافتراضية في تعزيز جودة الحياة.

وجاءت الإجابات عقب إطلاق الدائرة، في العام الماضي، مبادرة بالشراكة مع مؤسسة التنمية الأسرية بهدف تقييم فعالية تقنيات الواقع الافتراضي في تحسين الصحة النفسية لدى كبار السن، وهي تُعد جزءاً أساسياً من جهود الدائرة لضمان توفير العناية اللازمة لهذه الفئة في أبوظبي، بوصفها خطوة مهمة في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمجتمع.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع، الدكتورة ليلى عبدالعزيز الهياس، إن أزمة «كوفيد- 19»، أسهمت في تصعيد المخاطر المرتبطة بتدهور الصحة النفسية، مثل انعدام الأمن المالي، والتواصل الاجتماعي، والتمارين الرياضية، والروتين اليومي، والنفاذ إلى الخدمات الصحية، الأمر الذي فاقم مشكلة الصحة النفسية لدى السكان بشكل غير مسبوق.

وتابعت أن «فئة كبار السن كانت من أكثر الفئات الاجتماعية تأثراً بهذه الظروف، ما دفعنا إلى السعي لتوفير دعم أكثر تكاملاً في مجال الصحة النفسية لجميع أفراد المجتمع»، مشيرة إلى أنه «على الرغم من أن نتائج مبادراتنا كان لها أثر طيب في المجتمع، فمازال هناك كثير من الجهود التي ينبغي بذلها في هذا الإطار، وسنعمل ما في وسعنا لمساعدة أفراد مجتمعنا على تجاوز الأزمة وعيش حياة طبيعية وسعيدة».

• «البرامج التي أطلقتها الهيئات الحكومية كان لها أثر ملموس في صحة المجتمع».

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