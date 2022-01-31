الامارات | طالب مواطن يصمم تطبيقاً ذكياً لمواجهة «التنمر» بين الطلبة

شكرا لقرائتكم خبر عن طالب مواطن يصمم تطبيقاً ذكياً لمواجهة «التنمر» بين الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صمم طالب مواطن تطبيقاً ذكياً لمواجهة التنمر بين الطلبة وما يترتب عليه من تأثير سلبي على تحصيلهم الدراسي، مستهدفاً التوعية بمخاطر هذه الآفة وطرق القضاء عليها، وذلك للمساهمة في تعزيز جودة الحياة الرقمية بين أفراد المجتمع، وتشجيعهم على استخدام الإنترنت بشكل إيجابي وآمن وخالٍ من التنمر الإلكتروني.

وقال الطالب علي عبدالعزيز العبدولي، إن التطبيق عبارة عن لعبة إلكترونية تضم رقعة مكونة من 41 مربعاً، ونرد إلكتروني، إضافة إلى مؤشرات ملونة وعملات نقدية افتراضية بقيم مختلفة، وكذلك بطاقات تحتوي على أسئلة ومعلومات توعية حول التنمر.

وأضاف العبدولي أنه شارك في معارض افتراضية عدة، منها «أبناؤنا يبتكرون» و«ملتقى روح الابتكار»، وحصل من خلالها على جائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر، ولقب سفير التسامح 2021، كما فاز خلال العام الجاري بجائزة في مسابقة بصمة مبتكر.

كما حضر ورشاً ومحاضرات عدة في المدارس والمؤسسات المجتمعية حول التنمر الإلكتروني والوقاية منه «دافعي وراء ابتكار هذه اللعبة هو دعم توجهات دولة الإمارات التي أطلقت حملات ومبادرات سنوية ضد التنمر، ولتوعية طلبة المدارس بهذه الظاهرة والحد منها، لذا حرصت على المساهمة بلعبة ترفيهية جاذبة للأطفال للتوعوية بالتنمر.

وذكر العبدولي أنه والديه كانا أول داعم له، من خلال تشجيعهما له للاستمرار في تنمية مهاراته الإبداعية والابتكارية، إلى جانب حرصهما على تفوقه الدراسي، ما أوجد بداخله القدرة على تحمل المسؤولية والثقة بالنفس، كما أن ثقته بقدراته مع التحفيز شجعاه على المشاركة في المسابقات وتقديم الورش الفنية والتوعوية والتثقيفية.

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