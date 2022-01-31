الامارات | «أبطال خلف الكواليس» يتلقون بلاغات شرطة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبطال خلف الكواليس» يتلقون بلاغات شرطة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي متلقو البلاغات في مركز القيادة والسيطرة، في شرطة دبي، دوراً حيوياً في إنقاذ حياة الناس، وتقديم المساعدة لهم من خلف الكواليس، باعتبارهم حلقة وصل بين الجمهور والجهات التي تقدم الخدمات الحيوية الطارئة، مثل الإسعاف والشرطة، ما يستدعي أن يتصرفوا بسرعة بديهة ويمتلكوا قدرة على إدارة الحوار.

وتلقى المركز أكثر من خمسة ملايين مكالمة طارئة على رقم 999 العام الماضي، استجاب لأكثر من 99.6% منها.

وقال مدير الإدارة العامة للعمليات، اللواء كامل بطي السويدي، إن تلقي البلاغات مهمة إنسانية، «فتلقي المكالمة في الوقت المناسب هو الخطوة الأولى لتقديم المساعدة اللازمة، أما التأخر في الاستجابة لها فيؤدي إلى تأخر وصول دورية الشرطة إلى مكان الحادث، ما قد يؤدي إلى تفاقم حالة المصاب أو وفاته»، كما أنها «مهمة تتطلب الكثير من اللباقة والصبر وحسن التصرف في استقبال المكالمات الواردة من أفراد الجمهور للإبلاغ عن الحوادث، لأن التوصيف الدقيق لمكان الحادث يسهل عملية وصول دورية الشرطة إلى الموقع بأقل زمن والتعامل السريع مع الحالة».

وأضاف السويدي أن متلقي البلاغات يتدربون على تلقي المكالمات والتعامل مع الحالات الطارئة، كما أنهم يتدربون على التعامل مع مكالمات الأطفال، بما فيها حالات العبث بهاتف المنزل نتيجة غياب الرقيب عنهم، مشيراً إلى أن أهمية مركز القيادة والسيطرة تتمثل في كونه يتيح وضع إمكانات قوة الشرطة في مكانها الصحيح في الوقت المناسب، بهدف تحقيق أفضل إنجاز في الأمن والأمان وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، والذي يعتبر من أهم المؤشرات الرئيسة للقيادة العامة لشرطة دبي من خلال استخدام أحدث الأنظمة والتقنيات، مثل أنظمة تحديد موقع البلاغات باستخدام «جي بي إس» وأنظمة الذكاء الاصطناعي، مثل نظام التنبؤ الأمني الذكي، وتحليل البيانات الضخمة لإعادة توزيع الدوريات والتركيز على المناطق التي تكثر فيها البلاغات الطارئة، إضافة الى المشاريع الاستشرافية التي تعزز النتائج المحققة.

بدوره، أكد مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، العقيد تركي بن فارس، أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه متلقو البلاغات، إذ يمثلون حلقة وصل بين الجمهور والجهات التي تقدم لهم الخدمات، مشيراً إلى تلقي المركز العام الماضي أكثر من خمسة ملايين مكالمة، محققاً نسبة استجابة 99.6%، ما يؤكد حجم العمل الذي يقومون به، إذ يستقبل كل فرد منهم ما بين 150 و400 مكالمة يومياً. وقال مسؤول الفئات في إدارة المركز، الرائد محمد عزيز، إن شخصاً أجرى اتصالاً في منتصف الليل، يفيد بأن زوجته خرجت من البيت بسبب مشكلة عائلية ولا يعرف إلى أين ذهبت. وأكد أنه حاول الاتصال بها مرات عدة ولم تستجب له، فاتصل المركز بزوجته وتمكن من تهدئتها وإقناعها بالعودة إلى البيت، وحل المشكلة الأسرية بهدوء.

وقال أحد متلقي المكالمات، الرقيب إسماعيل السعدي، إن طفلاً اتصل بغرفة العمليات يفيد بأنه وحده بالمنزل، ويعرب عن قلقه بسبب تأخر والدته في العودة إليه.

وأكد أنه لا يملك رصيداً كافياً للاتصال بها، طالباً من شرطة دبي الاتصال بوالدته والاطمئنان عليها.

وتابع السعدي: «أجرينا اتصالاً بوالدته فوراً، وطلبنا منها الاتصال بابنها والاطمئنان عليه وطمأنته. وقد وجهت شكرها لشرطة دبي على الاهتمام والبادرة الطيبة».

وذكر العريف أحمد محمد سالم، الذي يعمل في إدارة المركز منذ 15 عاماً، أنه تلقى ذات مرة مكالمة من شخص آسيوي يعتزم الانتحار، فتفاوض معه وتمكن من تهدئته تدريجياً، وعرف منه أنه فكر في الانتحار بسبب خلافات أسرية، فاقترح عليه حلولاً ساعدته على مواجهة مشكلاته. وتلقى مركز القيادة والسيطرة اتصالاً من امرأة آسيوية، إلا أن الاتصال قطع فجأة قبل أن تنهي المرأة كلامها.

ورجح متلقي الاتصال أن يكون شخص ما قد سحب الهاتف من يدها عنوة، وأغلق الخط.

وبعد محاولات عدة للاتصال على الهاتف نفسه، أجاب شخص على الاتصال، وأفاد بأن كل شيء على ما يرام ولا توجد مشكلة. وطلب متلقي البلاغ محادثة المرأة التي طلبت الاستغاثة للاطمئنان عليها، والتأكد من أنها لم تتعرض لمكروه، فردت امرأة أخرى متظاهرة بأنها المرأة المعنية، إلا أن فطنة متلقي البلاغ وحسه الأمني كشفا وجود تغير في نبرة الصوت، وأصر على أن المتحدثة ليست المرأة نفسها التي طلبت الاستغاثة، وأصر على محادثة المرأة المعنية إلى أن استجابا لطلبه، وتمكن من التحدث إليها، وعند وصول الدورية الأمنية إلى المكان، تبين أن هناك مشكلة بين المرأة وزوجها، وتم اتخاذ اللازم.

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