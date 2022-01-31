الامارات | تراثنا الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن تراثنا الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في دولة الإمارات وطن السعادة والفرح الدائم تزدهر الفعاليات الثقافية والتراثية والاقتصادية والعلمية، وغيرها من المؤتمرات والندوات والمعارض والمهرجانات التي ترسم خارطة جديدة لمستقبل مشرق، وتفتح آفاقاً رحبة نحو العلم والمعرفة والتواصل الحضاري مع مختلف شعوب العالم.

ففي الوقت الذي يجتمع فيه العالم تحت مظلة «إكسبو دبي 2020» من خلال مشاركة 192 دولة يعرضون إبداعاتهم الحضارية وعلومهم وتقنياتهم المتطورة وثقافتهم العريقة، في هذا الوقت الذي تظلل فيه راية الإمارات وسامحتها العالم كافة من خلال احتضان هذا الحدث الأبرز على مستوى العالم، فإننا نستمتع أيضاً في رحاب العاصمة أبوظبي بمهرجان الشيخ زايد التراثي 2021، هذا المهرجان الذي يترجم مكانة التراث وأهميته لدى قيادتنا الرشيدة، هذه المكانة التي أرسى دعائمها المغفور له، القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هذا القائد الذي علمنا كيف نحافظ على تراثنا من الاندثار في خضم الحياة العصرية المتسارعة، فقد جعل الشيخ زايد من التراث إحدى الركائز الأساسية لنهضة الوطن ورفعته، وجعل من التمسك به أحد محددات الهوية، فالتراث بما يزخر به من قيم وتقاليد وعادات وأنماط حياة للآباء والأجداد يمثل انطلاقة للأجيال الناشئة نحو حاضرهم المشرق وغدهم المزدهر.

وقد جاء إطلاق مهرجان الشيخ زايد التراثي في منطقة الوثبة في أبوظبي ليجسد مكانة التراث وأهميته لدى قيادتنا الرشيدة، ويعكس اهتماماً بارزاً من قبل المنظمين والجهات المشاركة بالشأن التراثي، فقد تحول المهرجان منذ انطلاقه إلى منصة محلية وإقليمية وعالمية بارزة للتعريف بتراثنا الوطني، واستقطب المهرجان آلاف الزائرين من داخل الدولة وخارجها الذين وجدوا فيه متعة لا محدودة بعراقة الماضي، فقد احتوى المهرجان على أجنحة حية بمشاركات تراثية تبرز أنماط الحياة التي كانت سائدة في الماضي، فهناك المرأة التي ترعى أبناءها وتدير شؤون بيتها البسيط وفي الوقت ذاته تنسج لهم ملابسهم وتصنع إلى جانب زوجها كثيراً من أدوات الطهي والصيد في البر والبحر، وهناك أيضاً صور حية للحياة التي كانت سائدة في بيئة البر بما تحمله من دلالات ومعانٍ على الجهد الكبير الذي بذله الآباء والأجداد في مسيرتهم نحو الحياة، بالإضافة إلى بيئة البحر وما يتعلق بها من علوم وفنون الصيد وغيرها من أنماط الحياة التي تضع النشء اليوم أمام تأملات عظيمة لكل جهد مبدع قام به الآباء والأجداد في سبيل الحياة الكريمة.

لقد نجح مهرجان الشيخ زايد التراثي في أن يضع التراث الوطني بل وتراث المنطقة كافة في مكانة الصدارة على مستوى العالم من خلال هذا الإعداد والتنفيذ المتميز لفعالياته التي تستقطب الأفراد والعائلات من مواطنين ومقيمين وزائرين وسياح، قدموا خصيصاً للاستمتاع بهذه الفعاليات التراثية.

إن التراث الوطني يمثل إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تنطلق نحو الخمسين المقبلة، معتزة بماضيها العريق وتاريخها الحافل وتراثها المتنوع، متطلعة إلى مواكبة العصر بعلومه ومعارفه وتقنياته المتطورة.

أمين عام جائزة خليفة التربوية

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