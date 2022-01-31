الامارات | 2291 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وحالة وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 2291 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وحالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‌‎أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 459 ألفاً و244 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 2291 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 843 ألفاً و30 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن حالة وفاة واحدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2240 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة شفاء 1014 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 776 ألفاً و186 حالة.

• «الصحة» أجرت 459 ألفاً و244 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية.

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