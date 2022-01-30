الامارات | محاكم رأس الخيمة تطلق خدمة تسجيل الحالات الأسرية الكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم رأس الخيمة تطلق خدمة تسجيل الحالات الأسرية الكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة خدمتها الإلكترونية الجديدة "التسجيل الإلكتروني للحالات الأسرية والعائلية"، عبر البوابة الرسمية الإلكترونية لحكومة رأس الخيمة، بهدف التسهيل على المتعاملين والسرعة في تقديم طلباتهم لقسم التسامح الأسري، دون الحضور الشخصي لمقر محكمة الأسرة.

وأوضح القاضي عارف حميدان الزعابي رئيس محكمة الأسرة أنه يمكن لجميع المتعاملين التقديم على الخدمة سواء كانوا مشتركين في الخدمات الإلكترونية أو غير مشتركين، وذلك عبر إجراءات سهلة ومرنة وسريعة، مــن خــلال تسجيل الدخول بالهوية الرقمية ومن ثم إلى موقع حكومة رأس الخيمة الإلكتروني أو الدخول المباشر للخدمة عن طريق رمز التحقق الذي يصل لهاتف طالب الخدمة.

وذكر أن هذه الخدمة تتيح للمتعاملين تقديم الطلبات، ومتابعة الحالة، والاستعلام عنها وعن الجلسات المؤجلة والاطلاع على مواعيد الجلسات القادمة، حيث ستساهم هذه الإجراءات في الاستغناء عن المعاملات الورقية والاختصار من زمن إنجاز الخدمة وتقديمها في دقائق معدودة، وبإمكان المتعامل التقديم على الخدمة في أي وقت ومن أي مكان، بشكل سهل ومبسط من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية وإرفاق المستندات المطلوبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news