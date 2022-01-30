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الامارات | الطقس المتوقع غدا

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح شمالية غربية – جنوبية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 12:38 والجزر الأول عند الساعة 26:19 والجزر الثاني عند الساعة 28:06.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:08 والمد الثاني عند الساعة 22:05 والجزر الاول عند الساعة 05:15 والجزر الثاني عند الساعة 56:03.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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