الامارات | مكالمة صادمة .. رجل يتصل بشرطة دبي قبل إقدامه على الانتحار

شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة صادمة .. رجل يتصل بشرطة دبي قبل إقدامه على الانتحار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتمتع متلقو المكالمات الطارئة 999 بمركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي بقدرة كبيرة على التفاوض، لأن هناك بلاغات حساسة تستلزم الدخول في حوار طويل مع صاحب البلاغ مثل الأشخاص الذين يهددون بالانتحار على سبيل المثال، فمتلقي المكالمة يجب أن يأخذها بمنتهى الجدية ولا يضع أي افتراضات بأن صاحبها يمزح، ويتحمل مسؤولية إنسانية كبيرة في كيفية إقناعه بالعدول عن قراره، وفي مثل هذه الحالات المعقدة كلما كسب وقتا مع المتصل كلما اقتربت المشكلة من الحل.

وفي هذا الصدد وبحسب أحد رجال غرفة العمليات في شرطة دبي العريف أحمد محمد سالم استطاع التعامل مع إحدى هذه الحالات المعقدة، لرجل آسيوي اتصل بخط الطوارئ 999 وهو في حالة نفسية سيئة للغاية مؤكداً اعتزامه على الانتحار.

وقال سالم إن التفاوض كان صعباً في البداية لإصرار الرجل على المضي قدماً في تنفيذ ما برأسه، لكن تم تهدئته تدريجياً بالحديث معه في موضوعات مختلفة وسؤاله عن سبب تفكيره في الانتحار، فأفصح عن اكتئابه بسبب خلافات أسرية أثرت عليه سلباً وأشعرته بالعجز.

وأضاف أن الرجل بدأ يشعر بالراحة مع مرور الوقت، خصوصاً بعد اقتناعه بأن كل مشكلة لها حل، وتم اقتراح حلول عدة له، فاطمأن وتراجع عن قراره، وحرصت الإدارة على الاطمئنان على حالته بين كل فترة وأخرى.

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