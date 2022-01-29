الامارات | الوطني للأرصاد يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية

شكرا لقرائتكم خبر عن الوطني للأرصاد يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل مستوياتها وقد تنعدم أحيانا على بعض المناطق الداخلية والساحلية وذلك من الساعة 01:30 وحتى الساعة 09:30 من صباح الأحد.

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