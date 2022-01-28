علي بن سرود: سباق "اكسبو 2020 دبي للهجن" حدث استثنائي وتاريخي

تقدم سعادة علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، بالتهنئة إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الاعلى للاتحاد، حفظهم الله ورعاهم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وإلى كل شيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة، والى القيادة الرشيدة على استضافة اكسبو 2020 وابهار العالم بالتنظيم وامكانية استضافة احداث عالمية وبمناسبة نجاح فعاليات معرض اكسبو العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات وإمارة دبي كأول معرض عالمي اختصر العالم في مدينة وبهذه الضخامة والتميز في العالم العربي والشرق الأوسط.

وتوجه بن سرود بالشكر والتقدير لمعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي،وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، مؤكدا أن الحدث العالمي، وبما يجمعه من ثقافات وحضارات من كافة أنحاء العالم يمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على ثقافتنا وقيمها الأصيلة التي تشكل ركيزة للهوية الوطنية ولإبراز ارتباط قيادة دولة الإمارات الرشيدة وشعبها بماضيهم وأصالتهم في تطلعهم نحو المستقبل ليتحقق بذلك شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل. كما يشكل فرصة لتحالف وتعاون مؤسسات الدولة عامة ودبي خاصة في تنظيم فعاليات على مستوى عالمي تعكس ما وصلت اليه دولتنا الحبيبة من رقي وحضارة.

وقال بن سرود: "لم يكن النجاح بغريب على دولتنا الحبيبة، وكما اعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ان الإمارات ليست دولة، وإنما العالم في دولة، فإن «اكسبو 2020 دبي» يظل دورة استثنائية للمعرض الاكبر وعلامة فارقة في تاريخه، حيث قدم العالم من خلاله افضل ما لديه بينما قدمت دولتنا تجربة استثنائية تضاف إلى سجل التجارب والإنجازات الإماراتية، وذلك بما يتضمنه من فعاليات ثقافية وفنية فريدة مثلت فرصة لاستلهام شعار الحدث «تواصل العقول وصنع المستقبل». وياتي مهرجان اكسبو 2020 على ارض المرموم ليؤكد على استثنائية الحدث بما يحمله من مضمون واهدف نابعة من عمق الاصالة والتراث الذي نسعى لنقله لزوار اكسبو 2020 بشكل يليق بدبي وتراث الامارات.

من جهته قال محمد الانصاري نائب الرئيس، الاتصالات والمتحدث الرسمي لاكسبو 2020 : " يفخر اكسبو 2020 دبي برعايته لمهرجان سباق الهجن في دبي وابوظبي لعام 2022" واكد الانصاري : " نحن نؤمن بان الرياضة من اهم وسائل التواصل عبر المجتمعات، وتتيح مشاركتنا في هذه السباقات فرصة اخرى للتواصل مع جمهورنا الاماراتي وتسليط الضوء على المزيج الفريد من التجارب الثقافية والتعليمية والرياضية التي يتم استضافتها في اكسبو 2020، نتطلع للعمل مع نادي دبي لسباقات الهجن واتحاد سباقات الهجن لتوفير الاجواء الترفيهية والممتعة لزوارنا، وتعريفهم لتاريخ دولتنا وتراثنا العريق" .