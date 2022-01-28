الامارات | 3 تنبيهات هامة لاستخدام السكوتر الكهربائي.. تعرف إليها

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تنبيهات هامة لاستخدام السكوتر الكهربائي.. تعرف إليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت القيادة العامة لشرطة أم القيوين ثلاثة تنبيهات هامة لاستخدام السكوتر الكهربائي، وذلك إثر إطلاق إدارة المرور والدوريات فرع التوعية والإعلام المروري حملة توعية تحت شعار "سلامتك في قيادتك الآمنة لدراجتك الكهربائية".

وأوضحت، أنه يجب على مستخدمي السكوتر الكهربائي قيادته في الأماكن المخصصة، والحرص على الالتزام بالسلامة كارتداء الخوذة وواقي الصدمات لليدين والرجلين، وتجنب استخدام السكوتر في الطرقات وبين السيارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news