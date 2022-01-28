الامارات | "الأرصاد": انخفاض تدريجي في "الحرارة" من اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": انخفاض تدريجي في "الحرارة" من اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تشهد مرتفع جوي سطحي، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن طقس اليوم صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظ على المناطق الغربية والساحلية، يصبح رطب ليلا حتى صباح السبت، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، فيما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، تكون مثيرة ومحملة بالغبار على بعض المناطق المكشوفة خاصة غرباً، ويكون البحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، ورطب ليلاً حتى صباح الأحد، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، منوهاً إلى حدوث انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس الأحد المقبل سيظل صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، ورطب ليلاً حتى صباح الاثنين مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وفيما يتعلق بطقس بداية الأسبوع، توقع المركز أن يكون يوم الاثنين المقبل، صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج أحيانا في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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