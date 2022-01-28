الامارات | «الفطيم للرعاية الصحية» تحصل على اعتماد الجودة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفطيم للرعاية الصحية» تحصل على اعتماد الجودة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة في دبي، خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس، بالتزامن مع مؤتمر ومعرض الصحة العربي، نجاح مجموعة الفطيم للرعاية الصحية، الذراع الصحية لمجموعة الفطيم، في الحصول على شهادة اعتماد الجودة «الفئة الذهبية» من اللجنة الدولية الكندية، التي تعد من أهم الجهات العالمية المرموقة في اعتماد منشآت الرعاية الصحية.

وأفادت بأنها وضعت حزمة محفزات لدعم القطاع الخاص، وتعزيز دوره في جذب السياحة العلاجية، ورفع مستوى الخدمات التي تقدم للمرضى، أبرزها تشجيع الحصول على الاعتمادات الدولية.

وأكدت أنها تعمل على تحفيز ودعم القطاع للحصول على الاعتمادات الدولية، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، والإسهام في تعزيز السياحة العلاجية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، مروان الملا، إن اعتماد المجموعة، متمثلة في عيادات «هيلث هب» في دبي، يمثل إضافة مهمة لرصيد إنجازات القطاع الصحي في دبي (الحكومي والخاص)، كما أنه يتوافق مع توجهات الهيئة، نحو الوصول إلى نموذج صحي عالمي على أعلى درجات التنافسية.

وتمنح اللجنة الدولية الكندية «الفئة الذهبية» للمؤسسات الصحية الملتزمة إلى أقصى درجة في تطبيق الجودة العالية في رصد النتائج، واستخدام الأدلة وتطبيق أفضل الممارسات لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة، ما يؤكد كفاءة ومرونة عيادات المجموعة في الاستجابة للظروف الطارئة، خصوصاً خلال جائحة كورونا، عبر اعتماد وتنفيذ منهجية عمل متكاملة على المستويات كافة، وفق أفضل الممارسات العالمية، لضمان جودة الخدمات الصحية في التشخيص والعلاج، وتطبيق المعايير والبروتوكولات العالمية.

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