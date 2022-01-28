الامارات | لائحة «تنظيم علاقات العمل» تدخل الخدمة

شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة «تنظيم علاقات العمل» تدخل الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تطبيق اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، وذلك بعد اعتمادها أخيراً من مجلس الوزراء، بهدف توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وإيجاد منظومة متطورة من الآليات التي تعزز سهولة الأعمال وإنتاجية وتنافسية سوق العمل، وضمان كفاءته بالشكل الذي يضمن جذب أفضل المهارات والكفاءات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها.

وبحسب الوزارة تستهدف اللائحة ضمان حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن يوفر الحماية للطرفين، ودعم تحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص، ودعم مهاراتهم وقدراتهم بما يعزز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الإمارات.

وتضم اللائحة ضمن بنودها الأنماط الجديدة للعمل والتي تتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة، والاستفادة من إنتاجيتها وطاقاتها بأقل التكاليف التشغيلية من خلال العمل المرن والعمل المؤقت والعمل الجزئي، كما تضم أنواع تصاريح العمل، وآليات العمل بنظام العمل الحر، وتنظيم عقود العمل، ولوائح العمل وساعاته وتنظيم الإجازات السنوية والمكافآت والأجور وغيرها.

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