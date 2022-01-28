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الامارات | «الصحة» تدعم التحول الرقمي في مجال البيانات الصحية

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وجيه السباعي ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم في مجال نظام السجلات الطبية الإلكترونية واستراتيجية البيانات وبوابة الرعاية الصحية، لدعم مسيرة التحول الرقمي، وبناء المهارات والقدرات، وتحديث تشريعات وسياسات التمكين في مجال الحوسبة السحابية من منشآت الرعاية الصحية في الإمارات، بما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي مزدهر، ومثال رائد للحكومات الرقمية.

وتهدف المذكرة التي وقعتها الوزارة مع «أمازون ويب سيرفيسز»، التابعة لشركة «أمازون»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي في مركز دبي التجاري العالمي، إلى إنشاء نظام السجل الطبي الإلكتروني القائم على السحابة.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة عبدالله أحمد أهلي، أن المشروع يسهم في تبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية المتبعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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