الامارات | إطلاق خدمة «حافلة عند الطلب» في جزيرة السعديات اعتباراً من غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة «حافلة عند الطلب» في جزيرة السعديات اعتباراً من غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، إطلاق خدمة «حافلة عند الطلب» في جزيرة السعديات اعتباراً من غداً الجمعة، وذلك من خلال طلبها عبر تطبيق«Abu Dhabi Link»، وهي خدمة يشغل من خلالها المركز حافلات صغيرة للعمل عند الطلب، حيث تُعتبر وسيلة نقل ذكية، يمكن الحصول عليها بطريقة سهلة عبر تطبيق الهاتف المتحرك. وذلك في خطوة تعزز مبدأ النقل المستدام و التنقل الامن و المريح في الميل الأول والأخير.

وأوضح المركز أن هذه الخدمة تقدّم مجاناً في المرحلة الأولى، وستكون متاحة يومياً داخل جزيرة السعديات من الساعة 06:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً، وتعمل ضمن المناطق التالية: حد السعديات، فلل شاطئ السعديات، مساكن شاطئ السعديات، منتجع جميرا – جزيرة السعديات، نادي شاطئ السعديات، نادي جولف شاطئ السعديات، مناطق فندق السعديات، منطقة السعديات الثقافية، متحف اللوفر أبوظبي، وممشى السعديات.

وتعتمد فكرة خدمة «حافلة عند الطلب» على توفير حافلة عند طلبها من أفراد المجتمع للانتقال داخل المنطقة نفسها ونقلهم من مواقعهم إلى أقرب محطة أو وسيلة نقل عام أو أي وجهة أخرى يقصدونها داخل المنطقة التي تعمل فيها الحافلة، حيث تمثل إحدى وسائل النقل القائمة على مبدأ الميل الأول والأخير عن طريق تشغيل حافلات صغيرة للعمل عند الطلب باستخدام تطبيق ذكي في مناطق محددة بالإمارة. وتشجع الخدمة الموجودين والقاطنين في تلك المناطق على استخدام وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم الداخلية، حيث تقلل مسافة المشي ووقت انتظارهم من خلال نقلهم بحافلات صغيرة عند الطلب.

ويمكن الحصول على الخدمة عبر تطبيق «Abu Dhabi Link»، ومن ثم تحديد المكان الخاص بالراكب والوجهة المستهدفة واختيار الوقت المناسب لبدء الرحلة، قبل الضغط على خيار الحجز، ومن ثم اتباع المسار المحدد في التطبيق للوصول إلى موقع الحافلة التي ستكون في أقرب نقطة ممكنة من الراكب.

وبعد إطلاقها في جزيرة السعديات ستُتيح هذه الخدمة للقاطنين هناك والزائرين والسياح فرصة التنقل بطريقة ذكية وسهلة بين مختلف المناطق السكنية والمرافق الخدمية والسياحية والترفيهية داخل الجزيرة، والتي تشمل الفنادق الفاخرة والشواطئ الخلابة والمنتجعات والمطاعم الشهيرة إضافة إلى المؤسسات التجارية والتعليمية والمعالم التراثية والثقافية والفنية وأبرزها متحف اللوفر أبوظبي، فيما تجذب جزيرة السعديات ومعالمها الشهيرة السياح من جميع أنحاء العالم.

وتأتي خدمة "حافلة عند الطلب" إلى جزيرة السعديات بعد أن حققت نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها للمرة الأولى في مدينة الشهامة أواخر عام 2020، ومن ثم قام المركز بتوفيرها في جزيرة ياس العام الماضي قبل أن يتم إطلاقها في جزيرة السعديات هذا العام. وفي هذا السياق أعلن مركز النقل المتكامل أن إجمالي عدد رحلات الركاب الذين استفادوا من الخدمة منذ إطلاقها وحتى اليوم بلغ 237 ألف رحلة راكب في حين بلغ عدد الأفراد الذين قاموا بتحميل تطبيق «Abu Dhabi Link»، نحو 31 ألف شخص.

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