الامارات | شرطة دبي تدعو للتعرف على صاحب هذه الصورة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تدعو للتعرف على صاحب هذه الصورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور للتعرف على شخص يحمل ملامح إفريقية -صاحب الصورة- عثر على جثته في منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي ولا يحمل أوراقاً ثبوتية.

وأفادت بأنه منذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.

وناشد مركز شرطة بر دبي، أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أية معلومات عنه يمكنه الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، وإذا كان المتصل من خارج إمارة دبي عليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال.

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