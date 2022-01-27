الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مطعم

تقدم قارئ بشكوى ضد مطعم للوجبات السريعة في أحد المراكز التجارية، بعد شرائه وجبة وجد بداخلها حشرة ميتة، إذ توجه إلى إدارة المطعم التي وعدته بالنظر في شكواه، لكنها ردت عليه لاحقاً بنفي صحة الشكوى!

أمطار

يشكو سكان في منطقة القليعة بالشارقة، عدم تمهيد شوارع المنطقة الترابية، خصوصاً بعد هطول الأمطار بغزارة في الفترة الماضية، إذ أصبحت الشوارع مملوءة بالمطبات والحفر التي تؤدي إلى تلف السيارات والإطارات، وإثارة الغبار.

نفايات

جدد متنزهون يرتادون مناطق البر خلال موسم الشتاء، دعوتهم الجهات المسؤولة إلى عدم التهاون في فرض الغرامات على كل من يترك نفاياته على الأرض في نهاية رحلته، غير آبه لتلويثه البيئة وتشويه المنظر.

سيارات

اشتكى قارئ تكرار مشكلة إهمال بعض السائقين، بصف سياراتهم بطريقة خطأ وإشغالهم موقفين معاً في المراكز التجارية، ما يحرم الآخرين حق استخدامها، داعياً إلى تطبيق عقوبات على المخالفين.

تعاون

طالب صحافيون في وسائل إعلام محلية، المصرف المركزي، بإبداء أكبر قدر من التعاون في الرد على أسئلة الصحافيين، وتسهيل حصولهم على المعلومات الضرورية، خصوصاً تلك المتصلة بشكاوى القراء وملاحظاتهم حول التعاملات البنكية.

نقل

أعلنت دائرة النقل في عجمان عن إطلاق أول رحلة برية من عجمان إلى السعودية مباشرة من خلال ثلاث حافلات، تتسع الواحدة لـ24 راكباً متوجهة إلى الدمام والرياض وجدة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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